Deze methode volg je tijdens onze Lekker in je vel-challenge 2020

Pascale Naessens is al tien jaar bezig met gezonde voeding en geniet grote bekendheid met haar kookboeken. Daarin richt ze zich met name op een gematigd koolhydraatarm dieet. Hiermee eet je minder koolhydraten en meer vet. Bij een gematigd koolhydraatarm dieet heb je geen last van een constant hongergevoel en heb je meer energie. Pascale aan het woord.

Luisteren

Onderzoek wijst uit dat verschillende eetpatronen gezond kunnen zijn: vegetarisch, mediterraan, zowel veel als weinig koolhydraten, veel of weinig vet. Er is dus niet één manier van gezond eten, en dat maakt het moeilijk om een gezond eetpatroon in een model te gieten. Bovendien reageren we ook allemaal anders op voeding; we hebben dus een persoonlijke aanpak nodig. Daarom vind ik het zo belangrijk om te luisteren naar je eigen lichaam, dat we veel lezen over voeding en dat we experimenteren. Dat is ook nog eens leuk: je leert veel. En: de touwtjes in eigen handen nemen, werkt bijzonder bevrijdend.”

Een manier van eten

Wat we inmiddels wel weten, is dat het goed is om geen eiwitrijke voeding samen met koolhydraatrijke voeding te eten. In de praktijk komt dit erop neer dat je aardappelen en brood vaak vervangt door groenten, fruit en vet. Het maken van goede (voedsel)combinaties vind je terug in veel culturen en is dus zeker niet nieuw. Voor mijn methode heb ik hooguit alle kennis in een handig schema gegoten (zie hieronder), dat praktisch in gebruik is en haalbaar als je je eetpatroon wilt aanpassen. In dit schema wordt het beste van alle nieuwe inzichten verenigd. Het is bovendien bijzonder gematigd; we sluiten niets uit, zelfs geen dessert. Daarom is het ook zo makkelijk vol te houden. Het is geen dieet (ik haat diëten!), maar een manier van eten.

Hoe zit het met het combineren van verschillende bronnen van eiwitten?

Denk hierbij aan: kaas met vlees met groenten. In de wetenschap wordt niets vermeld over het effect van dit eetpatroon. Zelf heb ik niet de gewoonte om kaas, vlees en vis te mengen, omdat ik het niet lekker vind en omdat het de maaltijd onnodig zwaar maakt. Als ik een menu kies, eet ik meestal uitsluitend vis of vlees. Dus zowel in het voorgerecht als in het hoofdgerecht, omdat ik weet dat me dat beter bevalt dan de combinatie van vis en vlees binnen eenzelfde maaltijd. Ook thuis kies ik doorgaans voor óf vis óf kaas óf vlees.

Bij etentjes of andere gelegenheden gaat het er vaak wat losser aan toe. Meestal maak ik dan een soort buffet. Ik houd ervan wanneer iedereen kan nemen wat hij wil en kan opscheppen hoeveel hij wil. Dat creëert een vrije, losse sfeer aan tafel en zorgt meteen voor gezelligheid. Onder de gasten zijn er zowel veganisten, vegetariërs, flexitariërs, vis- en vleesliefhebbers, en iedereen neemt gewoon gezellig wat hij/zij wil. Op die momenten neem ik zelf ook eenvoudigweg waarin ik zin heb, ook al is dat vlees en vis door elkaar.

Gematigd koolhydraatarm

Wat je niet op mijn tafel zult vinden, is ’gewoon’ brood, aardappelen, witte rijst, spaghetti, maar wel gezonde, gevarieerde gerechten met veel vis en schaaldieren, wat kaas en vlees, en met een overvloed aan heerlijke en kleurrijke warme en koude groenten. Ook een dessert ontbreekt niet: je vindt gegarandeerd iets met chocolade bij mijn buffet. Een tafel waar iedereen dus gelukkig van wordt en waarvoor je lichaam je dankbaar zal zijn. Ook de volgende dag. Dat noem ik pas ’ten volle genieten’!”

Voor wie is deze methode geschikt?

Voor wie

- graag lekker en veel eet

- houdt van een eenvoudige, creatieve keuken

- weinig afwas wil

- houvast wil, een methode van eten in een wereld van overvloed

- eens een andere keuken wil proberen

- nieuwsgierig is

- houdt van een pure, natuurlijke keuken

Gerelateerd aan gezondheid

Voor wie

- meer energie wil

- wil afvallen

- maag- en darmklachten heeft of last van een opgezette buik na het eten.

- zich overeet, binge-eating en verslavend gedrag ervaart voor brood, koekjes en zoetigheden

- altijd honger en zin heeft in zoet

- graag eet, maar niet wil dat zijn/haar hormonen op hol slaan

Hoe zit het met de wetenschap achter deze methode?

Ondanks de goede resultaten in de praktijk, blijft gematigd koolhydraatarm eten voor sommigen controversieel. Maar juist door die goede resultaten raken ook steeds meer wetenschappers geïnteresseerd en wordt er meer onderzoek gedaan naar deze manier van eten. Tufts University heeft een grote studie uitgevoerd. De belangrijkste conclusies:

1. Combineer alle eiwitrijke voeding met voedingsmiddelen met een lage GI*.

Wanneer je eiwitrijke voeding combineert met voeding met een hoge GI* leidt dit tot gewichtstoename op lange termijn. Combineer dus vlees, eieren, kaas of vis met groenten in plaats van met brood, aardappelen, pasta of rijst.

*Glycemische index (GI) en glycemische lading (GL) zijn maten om aan te geven hoe snel koolhydraten van een bepaald product worden verteerd en als suiker in het bloed worden opgenomen. Op internet vind je tabellen met de GI- en GL-waarden van voedingsmiddelen. Hoe hoger deze waarden, hoe ongunstiger voor de gezondheid.

2. Matig je consumptie van vlees en combineer het met voedingsmiddelen met een lage GI of lage GL.

Hoe meer vlees en bewerkte vleeswaren je eet, hoe meer je gewicht zal toenemen. Dit effect wordt verder versterkt als je vlees eet samen met aardappelen, friet en brood. Het effect wordt afgezwakt als je vlees eet samen met groenten.

3. Eet meer vis, noten, yoghurt, vis en kip zonder vel.

Deze voedingsmiddelen zijn sterk geassocieerd met gewichtsverlies. Maar als je ze combineert met gewoon brood of aardappelen (= voedingsmiddelen met een hoge GI of GL), dan vervalt hun beschermend effect om gewicht te verliezen.

4. Wees niet bang om vetrijke zuivel te gebruiken.

Het lijkt tegen onze intuïtie in te gaan, maar wie zuivel eet, kan beter voor volle vetproducten kiezen, zoals vette kaas en volle yoghurt. Uit de studie blijkt dat wie kiest voor zuivel met een laag vetgehalte de neiging heeft om meer koolhydraten te eten, en dat leidt op lange termijn tot gewichtstoename. Dat kan komen doordat producten met een laag vetgehalte minder verzadigen.

5. Vermijd voeding gemaakt met geraffineerde granen, zetmeelrijke voedingswaren en suiker.

Probeer minder wit brood, aardappelen, pasta en witte rijst bij de maaltijden te eten, zodat je meer ruimte hebt voor gezondere proteïnen en groenten, die een betere invloed hebben op je gezondheid en op je gewicht.

Houd ik me hier altijd aan?

,,Zodra je aan de slag gaat met deze adviezen merk je direct de positieve gevolgen op je lichaam en geest. Dat motiveert om er mee door te gaan. Maar als ik bij vrienden uitgenodigd word, zal ik de gastvrouw of gastheer nooit confronteren met mijn eetgewoontes. Integendeel, ik geniet gewoon van de schotels die ik thuis wellicht nooit zelf zou klaarmaken. Een stukje brood, taart of wat dan ook, het zal mij heus geen kwaad doen. So what! Het leven is mooi omdat ik in alle vrijheid kan kiezen.

Ik mag alles eten, de enige vraag is: wíl ik wel alles eten? Ik heb er geen enkele moeite mee om thuis of op restaurant voor goede combinaties te kiezen en het brood en de aardappelen achterwege te laten, omdat ik daar gewoonweg gelukkiger van word. Van mij mag iedereen eten wat hij of zij wil, zolang ik dat ook maar mag.

Maar ik wil je wel waarschuwen: zodra je op deze andere manier begint te eten, zul je automatisch in de goede richting worden gestuurd. Op je wilskracht hoef je zelfs geen beroep te doen, gewoon omdat deze manier van eten prettig aanvoelt. Je lichaam maakt bij wijze van spreken de keuze voor jou. Je lichaam herleeft en dus protesteert het, veel feller dan tevoren, wanneer je in je oude eetgewoonten hervalt.

80% vs. 20%

,Ik ben een levensgenieter pur sang, dus af en toe eens uit de bocht schieten, hoort bij mijn leven. Ik zou die momenten niet willen missen. Ik ben bovendien heel nieuwsgierig en wil alleen al daarom geen voedingsmiddelen uitsluiten. Ik wil ze allemaal proeven, beleven en zelf ervaren wat de uitwerking ervan is op mijn lichaam. Bovendien is de mens een sterk ras en kunnen we tegen een stootje.

Waarvan ik overtuigd ben, is dat we niet tegen constante negatieve invloeden kunnen. Constante stress leidt tot burn-out, en voortdurende hoge insulinewaarden leiden tot obesitas en diabetes. Probeer je daarom te houden aan deze regel:

80% basisvoedsel - dat is natuurlijke voeding zoals vis, noten, zaden, eieren, groenten, fruit, volle yoghurt, vlees - en 20% van wat dan ook.

Voor de ene persoon is dat een dessert, voor de andere zijn dat frietjes, ijs of chips. Maar niet alles tegelijk, hé?

