Woede over het coronapaspoort: ’Leg Nederlanders niets op hè’

Extra functie

’„Geimpft, getestet, genesen?”, werd ons in elk Oostenrijks restaurant gevraagd. Niemand deed moeilijk; een halve minuut later zat je aan je tafel, de menukaart door te pluizen. Horeca Nederland is woedend omdat hen hetzelfde te wachten staat.

Door de verplichte toegangsbewijzen zal er iemand aan de deur moeten staan om de codes te controleren, stellen zij. Grappig: dat deed het bedienend personeel in Oostenrijk gewoon even tussendoor. Hier wordt het dus een extra functie.

Moedige Inge

’Hoe vertel je je 5-jarige zoontje dat we niet langer chocomel op een terrasje mogen drinken, zoals we dat wekelijks deden. Of je 8-jarige dochter dat mama niet meer welkom is in de bioscoop’, vraagt Inge zich af op Twitter.

Nee, dat is niet te doen. Daar heb je minstens een team van psychologen voor nodig en dan nog is het de vraag of deze kinderen daar ooit overheen komen, over zo’n trauma. Inge houdt haar rug wel recht, verklaart ze dapper. Zo moedig, het ontroert gewoon.

Nooit meer naar de Mac

Dat het coronapaspoort verplicht wordt vanaf 13 jaar valt uiteraard bij menig ouder slecht. Susanne W waarschuwt: ’Jullie koters kunnen zonder prikje hun avondje stappen gedag zeggen.’ En Esther twittert dat je vanaf 13 niet meer naar de Mac kunt en nooit meer spontaan een patatje kunt eten met vrienden. Het wereldleed in een paar tweets samengevat. Ja óf je laat je gewoon vaccineren hè? Voorkom je nog wel meer ellende mee dan alleen maar een McFlurry missen.

Medische Apartheid

Nederland is een dictatuur, we krijgen een tweedeling in de maatschappij, her en der wordt er een Jodenster op het T-shirt gestreken en we hebben dus nu ook de trending term: ’Medische Apartheid’.

Als je niet beter weet, zou je denken dat mensen worden gediscrimineerd op basis van gordelroos of jicht, maar dit betreft niet meer dan het luide geroep van de mensen die een vaccinatie niet zien zitten, uit angst er dood door neer te vallen of magnetisch van te worden. Hoe maak je jezelf gek? En welk voorbeeld geef je je kinderen?”

Hakken in het zand

Nederlanders zijn best een leuk volk, je moet ze alleen niets opleggen. Of je moet iets voor ze willen veranderen. Dan gaan ze met de hakken in het zand. Wie herinnert zich niet de invoering van de euro of recent nog de enorme paniek om de mondkapjes.

Nou werkt ons (demissionair) kabinet ook niet op positieve wijze mee; 100% eens. Zij lijken ook maar wat aan te rommelen momenteel, maar laten we niet vergeten dat de werking van vaccins gewoon door de wetenschap is bewezen: daar verzint Hugo de Jonge zelf vrij weinig aan.

Puberaal afzetten

Ik ken ze inmiddels volop: mensen die aanvankelijk never nooit gevaccineerd wilden worden uit angst erdoor te sterven of onvruchtbaar te worden, die nu heel stilletjes toch maar die prik halen, omdat ze niets van het leven willen missen. Persoonlijk zou ik dat nooit doen als ik echt overtuigd was dat het mijn dood zou worden.

Blijkbaar zat de angst toch iets minder diep dan op feesten en partijen geventileerd. Het is ook ergens wel lekker natuurlijk: beetje afzetten tegen de overheid, als een soort verlate pubers tegen je ouders.

Netflix

Mensen echt: uit eten is een luxe. Dat hoef je niet te doen, sterker nog: dat kan een groot deel van de bevolking sowieso niet, omdat ze er simpelweg de centen niet voor hebben – over tweedeling gesproken. Als je echt zo graag wil, laat je je testen.

Of je vaccineert je niet en kijkt een film op Netflix of maakt boeuf bourguignon met behulp van een tutorial op YouTube. Life goes on hoor. Als er weer wat extra mensen een prik door deze nieuwe maatregel gaan halen, lijkt het doel me behaald.

Corona-light

Als ongevaccineerde moet je in mijn ogen ook helemaal niet hutjemutje patat met saté willen en een laf plukje sla eten in een restaurant joh. Een paar weken ic is geen pretje, echt niet. En ook corona-light moet je niet willen hebben; of met fikse koorts in quarantaine - tenzij nog maanden na het traplopen hijgen als een postpaard je ultieme levensdoel is.

Mark my words: over een paar weken verstomt het roepen en keert de rust weer terug in het land. Op naar de volgende rel.’