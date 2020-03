Margot van Ardenne-Groenenberg (37) uit Boskoop werkt in de thuiszorg, is getrouwd met Albert (57) en is moeder van Daphne (11) en meervoudig gehandicapt zoontje Robin (9), die zij al drie weken niet heeft kunnen zien. De woongroep voor communicatief meervoudig beperkte kinderen waar hij woont, houdt de deuren begrijpelijkerwijze gesloten voor bezoek.