Carnavallen, hoe doe je dat ook alweer? Jill geeft tips!

„Durven we het aan om in een stampvolle kroeg te gaan staan na twee jaar panisch afstand houden?” Vriendin Cindy appt me na de verlossende persconferentie waarin duidelijk werd dat carnaval door kan gaan. Ik had nog niet eens nagedacht over het risico om al feestend alsnog het gevreesde virus op te lopen. De enige paniek die ik voelde, was over de last minute outfit die ik moest regelen, plus de vraag: ben ik het carnavallen in die twee jaar zonder ’de hendjes de lucht in’ niet verleerd? Voor iedereen die ook weer even in de polonaise-modus moet komen, een kleine handleiding: carnavallen, hoe doe je dat ook alweer?

Tip 1: Blijf niet panisch stilstaan

Die eerste vijftien minuten in een kroeg met uitgelaten carnavalsvierders zijn altijd ongemakkelijk, dat was pre-corona ook al zo. Wat doen die mensen raar, denk ik elke carnavalsvrijdag als ik mijn stamkroeg De Bommel in Breda in duik. En dat zal na twee jaar eenzame opsluiting alleen maar erger zijn. Eigenlijk is er maar één ding dat hiertegen helpt: meteen meedansen, springen en zingen en vooral niet te veel nadenken hoe dom de teksten zijn („Mijn Sanseveria staat voor het raam”). Je zult merken dat je binnen no time het virus weer te pakken heb… het carnavalsvirus welteverstaan.

Tip 2: Drink vooraf vast een borrel

Carnaval zonder alcohol is als Nick zonder Simon, ondenkbaar! Er is niks ergers dan nog nuchter die feestende meute in stappen, want dan lijkt iedereen te druk, te aanstellerig en is elke duw of arm om je schouder superirritant. Vriendin Bianca en ik hebben dan ook een vaste tactiek: indrinken met shotjes Apfelkorn, en daar blijven we ook de rest van de avond trouw aan (van caféwijn word je namelijk ziek). De (carnavals)wereld is een stuk mooier met het goudgele goedje dat door onze aderen stroomt, en de flauwe opmerkingen van dronken mannen worden bijna grappig. Bijna!

Tip 3: Boost jezelf met vitamines

Lang voordat ik bang was om Covid op te lopen in een slecht geïsoleerde kroeg, was ik panisch voor een ander virus dat altijd met carnaval rondgaat: de buikgriep. Daarom slik ik al jarenlang de weken voor carnaval een extra dosis aan Echinaforce pillen, vitamine C, multivitaminen en neem ik een dagelijks gembershotje. Ik denk nog steeds dat het ervoor gezorgd heeft dat ik als enige van mijn vriendengroep geen corona had na die fatale carnaval in 2020. Noem me een freak, maar voor de zekerheid heb ik ook nog een B12-injectie genomen om mijn immuunsysteem en energieniveau te boosten. Better safe than sorry!

Tip 4: Steek werk in je outfit

Bijna net zo veel lol als van het carnaval vieren, hebben we elk jaar van het bedenken van de outfit. Mijn carnavalspartner-in-crime Bianca en ik beginnen al in januari met onze zoektocht naar de perfecte look. We gingen ooit als Nel Chanel en Door Dior, als bruidjes, Missen en in 2020 als bebloede horror brides – hoe treffend kon dit zijn met het opkomende horrorvirus. Pure paniek sloeg toe, want dit jaar hadden we nog maar anderhalve week voor DE voorbereidingen, dus zal het wat minder spectaculair zijn. Tip: ga naar Laura Dols of het Waterlooplein in Amsterdam voor een originele vintage outfit. Bazaar Ple4 in Roosendaal heeft behalve de beste foute trouwjurken ook allerlei kant-en-klaar kostuums. En bij Hoofs in Den Bosch heb je 3000 vierkante meter aan feestkleding, van superhelden kostuums tot burleske jurkjes tot jaren tachtig setjes.

Tip 5: Maak je huis carnavalproof

Carnaval vieren is vier of vijf dagen lang brak zijn, dus wees daar vooraf goed op voorbereid. Wij halen altijd een lading aan pitabroodjes in huis, omdat pita-kaas niet alleen het ultieme kater-eten is, maar ook de perfecte nachtelijke snack na het drinken en feesten. Op de bank ligt een stapel kussens en dekens klaar, omdat we daar eigenlijk gedurende de dag niet vanaf komen. En perfect binge materiaal voor tijdens het uitbrakken zijn reality series als The Tinder Swindler, Love is Blind en Tiger King. En laten van die laatste twee nu net de nieuwste seizoenen op Netflix staan.

Tot slot, lieve carnavalsvierders… houd je vooral niet in, geniet, hos en feest en val je vrienden eindelijk weer eens dronken om de hals. Alaaaaaaaf!!