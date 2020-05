Is de rolverdeling bij jou thuis veranderd?

„De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het huishouden is dus zeker niet kleiner geworden”, volgens socioloog Ignace Glorieux van VUB. „Mannen blijken een uur per dag meer vrije tijd te hebben. Een man heeft de gewoonte die op te eisen. Hij pakt zijn fiets en zegt: ’Ik ben weg’. Terwijl een vrouw zal denken: ’Eerst het huishouden’.”

Stereotypen

„We hebben het over hardnekkige stereotypen en normen”, volgens Bieke Purnelle, co-directeur van het kenniscentrum voor gender en feminisme. „Een man die wél bereid is meer zorgtaken op zich te nemen, zal het bijvoorbeeld nog altijd moeilijk verkocht krijgen aan zijn baas dat hij zijn kinderen van school wil ophalen, hen wil helpen met hun huiswerk en daarna nog wat wil werken. Dan is het niet zo verbazend dat de kinderen naar mama vragen als het schoolwerk thuis niet lukt.”

Praat mee

