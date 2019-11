Daphne’s stiefvader heeft alzheimer: Soms kan ik wel door de grond zakken

„Mijn stiefvader heeft waarschijnlijk al een jaartje of zeven deze vreselijke ziekte. We hebben hem rap achteruit zien gaan. Hij is nog steeds die leuke, sportieve man, maar heeft in toenemende mate moeite met dingen kunnen en vooral met het vinden van woorden. Hij benoemt wat hij op dat moment ziet. Dus als hij wil vertellen over niet meer auto mogen rijden (een groot item sinds hij zijn rijbewijs heeft moeten inleveren) en er komt een fietser langs, dan zegt hij: ’Ik baal ervan dat ik niet meer mag fietsen’.

Onsamenhangend

Vaak begint hij een zin en weet dan halverwege niet meer wat hij wilde zeggen. Het verhaal eindigt dan onsamenhangend. We zijn heel blij met wat hij nog wel kan. Met veel hulp van mijn broer en zijn gezin die in dezelfde straat wonen, kan hij nog zelfstandig wonen, sporten en naar zijn steungroep ’jong dementen’ gaan. Al worden de momenten waarop mijn broer langs moet gaan frequenter, oplopend naar wel zo’n zes keer per dag. Soms heeft hij moeite om de weg naar de deur te vinden als je aanbelt. Of hij pakt de afstandsbediening als de telefoon gaat. Soms zie je de afstandsbediening ook aan de oplader liggen. Of heeft hij een poging daartoe gedaan.

Spaghetti

Ik weet van onder andere zowel zijn moeder als mijn andere, biologische, oma dat steeds meer functies zullen uitvallen. Zijn geheugen wordt ook steeds slechter. Hij weet heel veel dingen niet meer. Zo was hij laatst vergeten hoe je ook al weer spaghetti eet, of hoe je kaasfonduut. Het is om te lachen en te huilen tegelijkertijd.

Ook op straat belanden we in wonderlijke situaties. Hij benoemt op een kinderlijke manier alles wat hij ziet. Levert luidkeels commentaar op opvallende mensen. ’Zó die is dik zeg’, of: ’Die ziet er raar uit’. Ik weet dan ook niet zo goed hoe ik moet reageren. Moet ik tegen die mensen zeggen dat mijn vader een ziekte in zijn hoofd heeft? Of hopen dat ze het niet gehoord hebben? In het geval van die stevige jongen die een broodje op het terras at en luidkeels van commentaar werd voorzien door mijn stiefpa had ik het eerste moeten doen. Ik ging door de grond en denk er nog regelmatig aan.

Filter

M’n stief houdt tijdens elke wandeling graag een praatje met ouders en hondenbezitters. Hij vindt honden en kinderen namelijk leuk. Niet zelden komt er iets onsamenhangends uit. Ik houd vaak mijn hart vast dat hij niet iets ’verkeerds’ gaat zeggen. Hij heeft immers geen filter meer, zegt hardop wat hij denkt.

Laatst liep voor ons een oudere dame met haar man. Ik had ze eerder een kopje koffie zien drinken op het terrasje waar ook wij zaten. Ik dacht nog: ’Wat leuk, zo’n ouder stel’. Ze waren zichtbaar dol op elkaar. Ik zag het helemaal voor me dat ik later zo met mijn vriend zou zitten.

Ik hoorde de man zeggen: ’Zo raar dat al die mensen kleren aan hebben. Maar ja, het zou ook wat zijn als iedereen zo maar naakt over straat gaat.’ Ik herkende het; zo’n gesprek zou ik zo met mijn stiefvader kunnen voeren. Ik voelde mij verbonden met deze vrouw/mantelzorger.

Hoopvol

Ik denk vaak dat mijn broer en ik de enigen zijn in zo’n situatie, maar dat zijn we natuurlijk niet: er zijn in ons land naar schatting zo’n 280.000 mensen die lijden aan dementie (en in 2040 zijn het er mogelijk 500.000!). Ik ben enigszins hoopvol omdat het Amerikaanse bedrijf Biogen beweert een medicijn te hebben gevonden die de ziekte kan afremmen, al is dat voor mijn stiefvader waarschijnlijk te laat. Daarom is het goed dat er een campagne is die begrip en aandacht vraagt voor deze ziekte. En voor mantelzorgers als mijn broer die niet zelden opbranden!”

