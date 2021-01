De Vechtscheiding deel 54: ’Wil je dat jouw geheimpjes bekend worden?’

„Hi Bas, heb je even?” Zonder mijn antwoord af te wachten komt Marga, de schoonmaakster van het makelaarskantoor, mijn kamer binnen en sluit de deur. Ze waggelt naar mijn bureau, schuift een stoel naar achter en gaat met een zucht zitten. „Hoe lang kennen wij elkaar nou?”, vraagt ze, om vervolgens zelf het antwoord te geven: „Toch al gauw zo’n jaar of 25. Ik zie je hier nog binnenkomen als broekie. Ja, je bent wel een stuk ouder geworden. Minder haar ook.”

Ze schaterlacht. Dat geeft mij de mogelijkheid om haar woordenstroom te doorbreken: „Waarmee kan ik je helpen, Marga?” „Nou kijk, ik loop hier al wat jaren mee en ik heb van alles zien gebeuren: hoe je kennis kreeg aan Anouk terwijl je nog samenwoonde. Dat je iets met die blonde stagiaire kreeg toen Anouk zwanger was. Hoe heet ze ook al weer, Kielie? O nee, Kailyn. Kailyn met d’r koude kak. Toen kwam Roxy, daarna Sara en vorige week was het dus weer Roxy. ”

Bonus

Ze valt stil en kijkt me doordringend aan. Ik heb geen zin om hier op in te gaan en kijk onbewogen terug. „Ja, ik heb mijn ogen niet in mijn zak zitten. Maar Sara dus blijkbaar wel.” Ik schiet overeind: „Hoe bedoel je?”

„Nou, ik bedoel: weet Sara dat je het nog steeds met Roxy doet?” Nee, natuurlijk weet Sara dat niet. Ze weet niet eens dat ik iets met Roxy heb gehad, laat staan dat ze weet dat ik het nog steeds met Roxy doe. Ik hou mijn mond en Marga kletst door: over hoe ze vorige week binnenkwam en alleen nog licht zag in mijn kamer. Dat ze eerst tussen de lamellen door gluurde en toen mijn naam riep en het licht op de gang weer aandeed. Ik blijf haar zwijgend aankijken. Waar gaat dit gesprek naartoe?

„Dus toen dacht ik zo: even goede vrienden, maar ik bewaar jouw geheimpjes nou al heel lang. Eigenlijk ben ik jouw schatkist. En daar mag best weleens iets tegenover staan, vind je niet? Ik heb wel een bedragje in mijn hoofd, maar natuurlijk geef ik je graag de gelegenheid een openingsbod te doen. Dat is uiteindelijk je vak.”

Weer die harde lach. Marga heeft niet alleen kennis, ze heeft ook bewijs, zegt ze: foto’s, geluidsopnames en zelfs video. „Je bluft,” antwoord ik. „Hou maar op met die onzin of ik geef je aan bij de politie, want ik laat me niet chanteren.” „Wat jij wil,” zegt Marga. Ze hijst zich overeind en terwijl ze wegloopt, lispelt ze: „Maar bedenk wel dat het sneller en minder schadelijk is om me af te kopen. Dan krijg je ook de bonus: ik weet iets over Anouk wat handig is bij je scheiding.”

Scheiding

Mijn advocaat heeft slecht nieuws: Anouk gaat niet in op mijn co-ouder en co-huisvoorstel: „Ze wil de kinderen fulltime en het huis ook,” licht hij toe. „Maar ze wilde juist co-ouderschap. Daarom heb ik je dit voorstel laten maken,” roep ik uit. „Dat weet ik, maar blijkbaar is ze weer van gedachten veranderd. Dus we beginnen weer opnieuw.”

Hij zucht vermoeid. „En dan nog iets, Bas.” Ik kijk hem vragend aan. „Toen ik jouw zaak aannam, dacht ik dat we het snel konden regelen. Ik heb het daarom voor een zacht prijsje gedaan. Daarvan red ik het niet als ik nu weer een voorstel moet gaan maken. Het spijt me, maar ik moet echt een aanvullende offerte sturen.”

Ik knik. Dit begrijp ik wel. Scheiden kost geld. Hoe zou Anouk dit regelen? Die tante waar zij naartoe gaat is niet goedkoop. Zou ze geld van haar ouders krijgen?

Bevrediging, nu!

Met een zwaar gemoed kom ik bij Sara aan. Ik wil nog maar een ding: niet meer nadenken. Alleen nog maar voelen. Gelukkig probeert Sara nog steeds haar dronkenmansactie op de verjaardag van de kinderen goed te maken. Ze is als was in mijn handen. Zodra ze me hoort, komt ze naar de gang om me te begroeten. Ze heeft een zijden ochtendjas aan. Daaronder is ze bloot.

Ik trek haar aan de riem naar me toe; knoop haar jas open en grijp haar borst. Ze tuit haar lippen om me te zoenen, maar ik draai mijn gezicht ruw weg. Ik heb geen zin in gezoen. Ik wil bevredigd worden. Nu! Ik duw haar op haar knieën en rits dan mijn broek open. Met mijn jas nog aan haal ik mijn lid uit mijn broek.

Hij is al hard. Gretig neemt ze hem in haar mond. Heerlijk. Terwijl ik week in mijn knieën word van genot, piept mijn telefoon. Ik vis ’m uit mijn jaszak. Het is Marga. Ze stuurt een filmpje van mij in een compromitterende houding op mijn bed in het tuinhuisje. ’Uit de schatkist,’ schrijft ze erbij. ’En er is meer…’