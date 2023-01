De vechtscheiding 157: ’Vandaag geen standaard goedmaakseks’

De aanval is de beste verdediging. Daarom sluit ik Bas buiten. Nu ligt de focus op wat hij verkeerd heeft gedaan in plaats van op mijn aandeel. Voor hij uit de auto is, schuif ik de grendel op de deur. De vechtpartij trekt nog en keer aan me voorbij: Ten overstaan van het hele bureau riep Sara iets over bezoekjes van Bas. En dan de opmerking over het huis! Dat kun je alleen maar bedenken als je ergens heel erg gefrustreerd over bent. Over haar andere opmerking wil ik helemaal niet nadenken.

Geef mij rust

Ik open mijn coachapp. „Goedenavond. Hoe kan ik je helpen, Anouk?” Het is fijn om de stem van mijn coach te horen. Dat maakt me rustig al weet ik dat het een geprogrammeerde stem is. Ik antwoord: „Wat moet ik doen om weer zen te worden?” De coach herhaalt mijn: „Je vraag is: Wat moet ik doen om weerzin te worden. Klopt dat, Anouk?” „Nee.” Ik hoor Bas aan de keukendeur rammelen. „Herhaal je vraag, Anouk.” „Wat moet ik doen om weer rust te vinden?” Bas klopt hard op het raam. „Je vraag is: „Wat kan ik doen om een rus te vinden. Klopt dat, Anouk?” „Nee, dat zei ik niet.” „Ik begrijp je antwoord niet, Anouk.” Bas loopt weg. Ik doe nog een laatste poging met mijn app en zoek naar woorden die hij wel begrijpt. „Geef mij rust.” Dat begrijpt de app wel. „Je vraag is: Geef mij rust. Klopt dat, Anouk? „Ja.” „Waarom wil je rust, Anouk?” Ik zucht. Dit wordt een kostbare sessie en ik vraag me ook af of het wel zin heeft.

Ik wil nog een laatste poging doen als Lente de keuken in loopt. „Wat ben jij aan het doen”, vraagt ze bits. Snel sluit ik de app af. Ik was helemaal vergeten dat de kinderen thuis waren. „Ik heb de deur voor papa opengemaakt. Hij was zijn sleutels vergeten. Hoorde je hem niet?” „Jawel”, stamel ik. „Ik was even bezig.” „Met je mobiel en je vond het niet raar dat papa niet achter je aan naar binnen kwam?”

Dan valt haar haviksoog op het slot op de keukendeur. Ze zucht nadrukkelijk: „Je hebt hem zelf buitengesloten? Waarom? Hadden jullie ruzie?” Bas is inmiddels de keuken binnengekomen. „Ja”, zegt hij rustig „in iedere relatie is weleens ruzie. Dus ook bij ons.” „Ja, ja”, zegt Lente cynisch. „En waar ging die ruzie dan over?” „Dat gaat jou niets aan”, zegt Bas beslist. Lente laat een laatdunkend geluidje horen: „Wat was het tegeltje van mama ook alweer? O ja: vertrouwen is key.” Ze kijkt ons uitdagend aan: „Ik ga uit en Storm slaapt bij Sem. Toedeloe.” Ze haalt de keukendeur van de grendel en verdwijnt.

Winnende hand

„Dus?” Bas kijkt me vragend aan. Ik besluit het over een andere boeg te gooien. „Het spijt me van de vechtpartij. Ik had me niet moeten laten provoceren door haar.” Ik gluur door mijn oogharen naar Bas. Hij glimlacht vertederd. „Je was wel aan de winnende hand.” „Ik weet het”, antwoord ik trots: „Ik ben heel goed in de fysieke contacten.” Bas grinnikt. „Mag ik daar bewijs van?” „Uiteraard.” Ik trek hem aan zijn hand de trap op naar de slaapkamer. Daar duw ik hem op bed. Gewillig laat hij zich op zijn rug vallen en kijkt mij verwachtingsvol aan. Ik ga bovenop hem zitten. Met aan iedere kant een been, zodat ik hem tussen mijn dijen kan knellen als het nodig is. Ik leun een beetje achterover en wrijf over de bobbel in zijn broek. Bas kreunt. De bobbel wordt een flinke heuvel. „Haal hem eruit”, commandeert Bas. Maar dat ben ik niet van plan. Vandaag geen standaard goedmaakseks. Vandaag ben ik aan de beurt.

Als ik later bevredigd in zijn armen lig, vraag ik hem nog een keer om geen contact met Sara meer te hebben. En hij belooft het dit keer wel te doen.

Blootfoto

Om de situatie niet weer te laten escaleren werk ik voorlopig zoveel mogelijk thuis. Ver weg van Sara zodat ik geen olie op het vuur kan gooien of me kan laten provoceren door haar. Daarbij heb ik ook geen zin in de nieuwsgierige blikken van onze collega’s. En dat werkt. Het blijft stil en langzaamaan ontspan ik me en waag me weer wat vaker op kantoor. Onterecht. Tijdens een overleg hoor ik aan het rumoer buiten de vergaderzaal dat er iets aan de hand is. En als ik na het overleg over de gang loop hoor ik gegiechel en duiken collega’s met rode hoofden weg. Op mijn werkplek open ik mijn laptop en klik naar intranet. Naar een blootfoto van mijzelf.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.