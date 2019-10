MOOI: Charlotte (46) en haar zussen gaan voor grijs!

In de genen

Charlotte Roters - zelf kapster - stopte twee jaar geleden met verven: „Grijs haar zit bij ons in de genen: beide ouders werden al op jonge leeftijd grijs en mijn zussen en ik al op ons 18e. Toen begon ik met verven: roze, paars, blond... Ik heb alle kleuren gehad.”

„Het was Pascale die vijf jaar geleden besloot te stoppen met verven. Het stond haar zo goed dat ik dat ook wilde. Maar ik durfde het eerst niet. Ik ben kapster en vond in eerste instantie grijs haar geen visitekaartje naar mijn klanten toe. Vaak wordt gedacht dat rimpels in combinatie met grijs haar oud maakt. De norm is dat je daar dan iets aan moet doen.” Maar ook zus Linda begon met grijs haar. „En toen dacht ook ik: ’Wie heeft eigenlijk bedacht dat grijs haar per definitie oud maakt?’”

Ⓒ Pascale Drent Fotografie

Overgang

Charlotte verfde daarvóór haar haar altijd blond, zodat de overgang naar grijs minder heftig verliep. Toch was de overgang van blond naar grijs een groot moment. „Ik ben begonnen met mijn punten zo licht mogelijk te maken. En ik koos ervoor om het in de zomer te doen, dan heb je al een lekker kleurtje in je gezicht.” Langzaam groeide haar blonde haar helemaal uit. Haar eigen kleur grijs bleek - net zoals bij haar andere zussen - mooi gemêleerd. „Het enige wat we nu nog doen is het wassen met zilvershampoo.”

Met haar nieuwe coupe kreeg ze meerdere malen complimentjes van klanten, die er voor open stonden om hun natuurlijke grijze haarkleur door te laten komen. En niet alleen klanten, ook haar man en kinderen vinden het grijze haar prachtig staan.

Haar nieuwe haarkleur was het begin van een complete metamorfose; Charlotte ging zich ook anders kleden. „Vroeger droeg ik altijd donkere kleuren, nu draag ik meer lichte tinten. Maar ik zou mezelf zeker geen grijze muis noemen. Mijn grijze haar is juist een eyecatcher. Ik draag meer accessoires en meer make-up: knalrode lippenstift staat heel mooi bij grijs haar.”

Complimentjes

Eigenlijk valt Charlotte nu meer op dan voorheen. „Ik krijg met mijn grijze haar meer complimentjes dan toen ik blond haar had. Frappant, maar mannen vinden het juist charmant. ’Het heeft iets mysterieus’ hoor ik regelmatig.”

Ook vrouwen zijn vaak verbaasd dat grijs haar zo goed kan staan. „Ze vinden het vaak heel mooi. Vrouwen kennen vaak hun eigen echte kleur grijs niet, omdat ze gewend zijn om het altijd te verven.”

Knallen

Nare reacties heeft ze nog niet gehad, wel noemde een kind haar een keer ’oma’. „Maar dat kunnen kinderen snel zeggen in al hun onschuld.” Volgens Charlotte moet het afgelopen zijn met het koppelen van grijs haar aan het imago van een stoffige oude oma. „Juist in dit body positivity-tijdperk zouden we ook grijs haar meer moeten accepteren. „Wij willen eigenlijk een statement maken. Durf! Waarom is het nog een taboe? We leven in een tijdperk waarin steeds meer mag: vetrolletjes, striae... Dus ja waarom grijs haar dan niet?”

Charlotte is dan ook te spreken over de trend dat steeds meer jonge meiden hun haar in grijstinten laten kleuren. Waar die trend vandaan komt? „Grijs haar is een coole tint die vaak mooi bij je gezicht past. Geelblond kan rode wangen accenturen, cool en asblond maken je huid rustig en daardoor knallen je ogen er vaak uit. Jonge meiden dragen meer make-up en in combinatie met een grijze haartint kan dat een hele zachte, bijzondere verschijning opleveren.” Gelukkig denken meer vrouwen zoals de zussen, want een foto van het drietal werd massaal geliked op Facebook.

