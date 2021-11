’Ik krijg vlekken in mijn nek van het consultatiebureau’

Dagboek

„Ik was 23 en net moeder. Onzeker was een understatement. Als ik het maar goed deed met deze baby; als ik maar niets over het hoofd zag om hem tot een gezond en gelukkig persoon te laten opgroeien. Zijn vader en ik hielden de eerste weken van zijn leventje een dagboek bij waarin we nauwkeurig opschreven hoe laat we hem hoeveel drinken hadden gegeven. We waren als de dood dat we een fles zouden vergeten.

Gezond en gelukkig

De bezoekjes aan het consultatiebureau werden al vrij snel een soort keuringsmoment. Onze baby bleek namelijk ’heel klein’. Waar hij eerst nog onder het gemiddelde dook, werd het stipje na verloop van tijd helemaal buiten de curve gezet. Als ik naar mijn kind keek zag ik een gezond en gelukkig ventje, maar zo op papier klopte het van geen kant. In de jaren die volgden, corrigeerde de lijn zich maar niet.

Niets bijzonders

We werden doorverwezen naar een endocrinoloog. Ons kind werd een dag aan een infuus gelegd om iets met groeihormonen te meten en hij gilde, terecht, moord en brand. Inmiddels was er een tweede kind geboren, dat ook niet helemaal lekker op de gemiddeldenlijn lag. Bij haar werd gecontroleerd of ze misschien blaasontsteking had, want dat zou de vertraging/stilstand kunnen verklaren. Er kwam niets bijzonders uit de testen.

Zorgelijke blikken

Ik kreeg er als jonge moeder de vlekken van in mijn nek. Steeds weer die meetlat. Steeds weer die zorgelijke blikken. Als ik in het dagelijks leven om me heen keek, zag ik volwassen mannen van 1.65m, maar ook van 2.05m. Zouden zij allemaal een onderliggend probleem hebben? Het kon er bij mij niet in. Toch bleef men kritisch naar het groeiboekje kijken. Was ’gewoon klein’ geen optie?

Klein

We zijn 20 jaar verder. Mijn zoon is inderdaad niet groot. En mijn dochter al helemaal niet. Ze zijn wel gezond. Gezond, maar klein. Al die jaren zorgen bleken onterecht; er is helemaal níets met ze aan de hand. Inmiddels heb ik nog een kind gekregen (wel op de gemiddelde lijn) en ben ik zwanger van de vierde, dus van het consultatiebureau ben ik voorlopig nog niet af. Ik laat me er niet langer gek door maken. Het zal me jeuken of mijn kinderen wel of niet gemiddeld zijn.

Niet standaard

Als moeder zie je écht wel of het goed gaat met je nageslacht. En natuurlijk heeft het consultatiebureau een belangrijke signaalfunctie, maar een kind van anderhalf het stempel ’obesitas’ geven slaat echt nergens op. Zoveel jonge ouders worden nu al jaren en jaren door dit soort teksten bloednerveus gemaakt en waarom? Een gemiddelde is een gemiddelde, niet de standaard!

Niet heilig

Ik ben blij dat ik de leeftijd heb gehad waarop ik compleet van slag met Maxi-Cosi het keuringsstation verliet. Toen ik een paar jaar terug vertelde dat onze jongste geen brood met korstjes at en dat ik haar eten nog altijd pureerde, kreeg ik een kritische blik. Ik moest het écht blijven proberen. Ik haalde achteloos mijn schouders op. Kijk maar kritisch, vind er maar iets van. De wetten van het CB zijn niet heilig.

Lopende band

Vertrouw op je gevoel en kijk naar je kind. Is-ie wat aan de maat, maar loopt-ie nog niet en voer jij hem niet dagelijks een kroket als ontbijt, dan hoef je je écht geen zorgen te maken. En als je kind een kleintje blijkt (of een heel grote) is dat óók geen ramp. Kinderen komen nou eenmaal niet in een perfecte uitvoering van de lopende band rollen. Laat je niet gek maken door het groeiboekje en de kritische blik van de consultatiebureaumevrouw. Mothers know best!”