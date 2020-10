’Ja, een platte buik, maar ook een enorm schuldgevoel’

„In eerste instantie zagen we er allemaal een beetje tegenop dat we een nieuwe baas kregen. Ik werk al jaren als manager op het hoofdkantoor van een winkelketen en vond het niet leuk dat mijn leidinggevende - met wie ik heel goed kon samenwerken - wegging. Toen ik mijn nieuwe baas ontmoette, maakte ik me best zorgen. Net als ik begin 40, maar dan strak in het pak, een snelle auto onder zijn kont en met een zeer zakelijke visie op het bedrijf. Gelukkig konden we het vanaf dag één goed met elkaar vinden. Hij vond het prima dat ik vier dagen wilde werken, omdat ik ook voor mijn tweeling (6) moet zorgen. En hij vroeg me steeds vaker om advies.

30 kilo

Zeker toen de winkels in maart dichtgingen, overlegden we samen regelmatig hoe we de crisis financieel het beste het hoofd konden bieden. Op een dag zei hij: ’Als jij nou eens een plan schrijft hoe we fors kunnen bezuinigen, dan krijg jij van mij een mooie bonus als we daarmee werkelijk geld gaan besparen.’

Dat klonk mij natuurlijk als muziek in de oren. Ik had namelijk sinds mijn bevalling een enorme hangbuik. Tijdens mijn zwangerschap ben ik maar liefst 30 kilo aangekomen. Die zijn er inmiddels allang weer af, maar ik hield er wel flink wat striae en overtollig vel aan over. Superlelijk. Ik schaamde me er enorm voor. Helaas kwam ik volgens mijn verzekering niet in aanmerking voor een vergoeding. En ik kon de operatie zelf niet betalen.

Woede

Ik schreef dus een plan waarin ik afdelingen bij elkaar voegde, de oudere receptionistes verving door jongere en veel goedkopere exemplaren en per filiaal keek ik of we het ook met minder personeel konden doen. Ook stelde ik voor om het kantinepersoneel op het hoofdkantoor te ontslaan en het bedrijfsrestaurant uit te besteden aan een externe partij. Mijn baas was heel enthousiast en zette het plan in gang.

Door het hele bedrijf ging een golf van woede. De mensen die bijvoorbeeld bij de receptie en in de kantine werkten, hoorden zo ongeveer bij het meubilair. Uiteindelijk werden er zo’n zestig mensen ontslagen, bijna allemaal boven de 50 jaar. Gelukkig vertelde mijn baas aan niemand dat deze plannen uit mijn koker kwamen. Hij zei: ’Geef mij maar de schuld, ik ben over een tijdje toch weer weg’ en stortte 6000 euro op mijn rekening. Genoeg om de operatie te kunnen betalen.

Platte buik

Afgelopen zomer heb ik dus de buikwandcorrectie gehad. Ik heb vier weken vrij genomen, zodat ik rustig kon herstellen. Door de coronacrisis vond iedereen het aannemelijk dat we niet met vakantie gingen dit jaar, maar lekker thuisbleven. De enigen die van de operatie wisten, waren mijn man en mijn ouders, want daar logeerden mijn kinderen toen ik in het ziekenhuis lag. Verder durfde ik het aan niemand te vertellen, uit angst dat ik moest uitleggen hoe ik ineens aan al dat geld kwam.

Ik heb nu een platte buik. Iedereen vindt dat ik er zo goed uitzie. Ik zeg dat ik een streng dieet heb gevolgd en veel heb gesport. Ik ben van maat 40 naar maat 38 gegaan en durf eindelijk weer strakke kleding te dragen.

Desalniettemin durf ik niet echt van mijn nieuwe lijf te genieten. Want het gaat nog lang niet met al mijn collega’s goed. Sommigen hebben een andere baan, maar er zit ook iemand zwaar depressief thuis en iemand anders moet noodgedwongen kleiner gaan wonen. Mijn man zegt dat er sowieso een reorganisatie was gekomen. Dat is misschien wel zo. Maar toch vraag ik me weleens af wat erger is: een hangbuik zonder schuldgevoel, of een platte buik mét...”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.