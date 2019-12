Deel 217: ’Is er nog tijd voor een vluggertje, denk je?’

Dinsdag

Vorige week kregen Josien en hij slaande ruzie op de kerstborrel van mijn werk. Toen Josien wilde weten of ik zwanger was van haar man, ontplofte Mark. „Ik heb zó genoeg van dat gezeik van jou”, zei hij en plein public tegen haar. En vervolgens verliet hij het feest, mij in zijn kielzog meenemend. Gelukkig heeft hij zijn appartement in de stad aangehouden. En voor het eerst sinds tijden durf ik dus weer op een toekomst met hem te hopen. Het zou toch geweldig zijn als we in 2020 een officieel gezinnetje gaan vormen?

Morgen gaat hij kerst vieren met zijn moeder en broer en ik met mijn moeder en mijn zus. Ik had het wel willen combineren, maar dat vindt Mark te snel. Dat begrijp ik ook wel. Donderdag komen zijn dochters bij ons. Ik heb kaartjes voor de film Frozen gekocht en voor beide meisjes een Frozen-jurk. Ik hoop maar niet dat ze ruzie gaan maken over wie Elsa mag zijn. En ik heb een gourmetstel gekocht, want volgens mij vinden alle kinderen gourmetten geweldig.

Dan overhandigt Mark me met een geheimzinnig gezicht een pakje. Even springt mijn hart op. Zou het een ring zijn? Maar nee, daar is het te plat voor. Nieuwsgierig maak ik het open. Ik haal er een zilverkleurig jurkje uit. Het is supersexy met een diep decolleté en zal niet veel verder reiken dan mijn billen. Ik kijk hem verbaasd aan. „Bedankt. Maar wat eh… apart.”

„Ik heb kaartjes voor een feest op 31 december”, zegt hij. „Daar gaan we dus oudejaarsavond vieren. En de dresscode is zilver, wit en lichtblauw.” Argwanend kijkt ik hem aan. Dit jurkje kan ik niet naar een gewoon feest dragen. Ik denk dat hij het in een lingeriezaak heeft gekocht. Of misschien zelfs wel in een sekswinkel. Dus vraag ik hem waar het feest precies is.

Hij lacht een beetje schaapachtig en zegt dan dat het feest in een parenclub is. Maar dat hij niet van plan is om seks te hebben met anderen. Zelfs niet met mij als ik dat niet wil. Hij heeft gehoord dat er gewoon een geweldige sfeer hangt, dat de dj fantastisch is en dat je er heerlijk kunt eten. „Maar ik ben zwánger”, werp ik tegen. Volgens Mark is dat geen enkel probleem. „We gaan er alleen heen om te kijken. Je jurkje valt heel wijd. Desnoods zet je een masker en een pruik op als je niet herkend wilt worden.” Schoorvoetend geef ik toe. Ik doe alles om het hem naar de zin te maken.

Donderdag

Ik voel me de perfecte stiefmoeder. Alles is helemaal klaar voor de komst van de meisjes. De cadeautjes liggen klaar. Er hangen kerstkransjes in de boom en er staan schaaltjes met snoep klaar. Ik weet dat Josien wil dat ze gezond eten, maar ik ben van plan ze eens flink te verwennen. Als het goed is, komen ze vanaf nu om het weekend. Of zelfs om de week, maar dat lijkt me wat veel. Ik heb straks mijn handen vol aan de baby.

Mark komt achter me staan en slaat zijn armen om me heen. „Het ziet er ontzettend gezellig uit, liefje”, zegt hij. „Mijn complimenten. Is er nog tijd voor een vluggertje, denk je?” Ik schop mijn laarzen uit, trek mijn panty en slipje omlaag en sleur hem mee naar de bank. We hebben nog wel vijf minuten en ik heb zin in hem.

Maar net als ik op zijn schoot wil kruipen, gaat zijn telefoon. En als hij niet opneemt, weer. Mark fronst. „Het is Josien. Ze wil zeker weten hoe laat ik de meisjes kom halen. Maar dat hadden we toch al afgesproken?”

Zodra hij opneemt, begint Josien te schreeuwen. Mark loopt de kamer uit en trekt de deur achter zich dicht, zodat ik het gesprek niet kan horen. Ik hoor hem verhit praten, maar kan niet verstaan wat hij zegt. Als ze maar niet afbelt. Hij heeft zich zo vreselijk verheugd op vandaag. Hij mist zijn dochters enorm en kijkt heel erg uit naar hun komst. Ze blijven tot zondag logeren en we gaan allemaal leuke dingen doen.

Dan eindigt het gesprek en komt Mark weer binnen. Hij kijkt schuldbewust. „Josien zegt dat de meisjes alleen naar me toe mogen komen als jij er niet bent. Ze vindt het al heel heftig dat we de kerstdagen niet met ons vieren doorbrengen en wil niet dat ze nu met jou en je zwangere buik worden geconfronteerd. Het spijt me lieverd. Maar ik wil de meisjes zien. Ik moet je dus vragen een paar dagen weg te gaan. Hé, waarom huil je nou? Dat begrijp je toch zeker wel?!”

