Regisseur Will Koopman: ’Vrouwen staan hun mannetje op de set’

Will Koopman: „Als we op de Filmacademie camerales hadden, kregen wij de camera amper in handen. Dat was iets voor de mannen.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

De Oscars worden al bijna honderd jaar uitgereikt en toch heeft pas zeven keer een vrouw de prijs voor beste regisseur gewonnen. Maar vrouwen zijn het óók meer dan waard, vindt beautymerk l’Oréal, en riep daarom een prijs voor vrouwelijke filmmakers in het leven. The Lights On Women Award wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt op het Filmfestival in Cannes. Hoe belangrijk is zo’n prijs eigenlijk? We vroegen het Nederlands meest succesvolle regisseur, Will Koopman.