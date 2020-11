Meta heeft drie bedpartners: Die afwisseling vind ik heerlijk

Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Meta (32). Ze heeft momenteel drie bedpartners met wie ze zich prima vermaakt. ’Een vaste relatie past niet bij mij. Ik ben een vrije geest, ik wil me aan niemand binden. De mannen met wie ik het doe, weten dat.’