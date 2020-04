Ook Sandra helpt: Je kunt altijd iemands lichtpuntje zijn

Sandra heeft het door het coronavirus momenteel erg druk op haar werk maar dat weerhoudt haar er niet van om anderen te helpen. Zo nodigde ze via de Facebookpagina ’Ccoronahulp in Heiloo’ mensen uit om haar een bericht te sturen als ze een boodschapje voor hen kon doen. Sandra: „Eentje moet de eerste zijn. De rest volgt meestal vanzelf en dat heb ik nu ook weer gemerkt.”

Vrijwilligersnetwerk

Er werd veel gereageerd op Sandra’s uitnodiging. „Veel dorpsgenoten sloten zich bij mij aan. Zo is er een groot vrijwilligersnetwerk ontstaan en is de service écht tot leven gekomen. Ik heb alle vrijwilligers per dorpswijk onderverdeeld. Als er nu een hulpvraag binnenkomt, kijk ik waar diegene woont en vraag ik aan een van de aangesloten vrijwilligers of zij erheen willen gaan.”

Om zelf niet ziek te worden, houdt Sandra zich aan alle richtlijnen. „Ik houd 1,5 meter afstand, was de hele dag door mijn handen en ga alleen naar de supermarkt. Ik volg dé regels en die worden ook op mijn werkplek in het verpleeghuis in acht genomen.”

Goede daden

De service is bedoeld voor ouderen en mensen die bijvoorbeeld de deur niet uit kunnen of mogen, omdat ze behoren tot een risicogroep en/of het virus al hebben. „Het begon met boodschappen doen, maar ik heb gemerkt dat er ook vraag is naar mensen die klusjes willen doen in de tuin of even een praatje willen maken op gepaste afstand. Het is voor iedereen een onzekere tijd. Daarom doen we bijvoorbeeld bij de boodschappen vaak een lief kaartje. De mensen zijn daar hartstikke blij mee. Ik krijg onwijs veel leuke en dankbare reacties.”

Sandra staat in Heiloo al een tijdje bekend vanwege haar goede daden. Al vijf jaar haalt ze samen met haar zoon Boet (13) tijdens de feestdagen geld en cadeaus op voor mensen die minder bedeeld zijn. „Ik geloof dat je altijd iemands lichtpuntje kan zijn. Ik doe dit allemaal, omdat ik aan mijn zoon wil laten zien dat je altijd iets voor iemand kan doen - al is het maar een uurtje in de week.”

„Als iedereen dat deed, zou de wereld er al een stuk mooier uit zien. En het is mogelijk, want ook ik werk minimaal 32 uur per week, ben moeder van een puber en moet een huishouden draaiende houden. Na corona stop ik met deze service, maar met de feestdagen zal ik zeker weer een actie starten.”