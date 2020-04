’Ik ben mijn schoonzoon meer dan zat’

Lieve Sabine, toen de hogeschool van mijn dochter het besluit nam om de lessen in principe tot aan de zomervakantie op afstand te geven, besloten mijn man en ik om haar kamer op te zeggen om de kosten te drukken. Mijn dochter (22) werkte in de horeca om zo een steentje bij te dragen aan de maandlasten maar dat bijbaantje is inmiddels natuurlijk ook weggevallen. Mijn man werkt op een olieplatform en is niet thuis, dus het leek me wel gezellig als ze weer bij mij en haar broertje kwam wonen.

Na een week vroeg ze of haar vriendje (23) ook bij ons mocht komen en aangezien hij zich aan alle RIVM-regels hield, zag ik daarin geen probleem. Maar nu we er een maandje op hebben zitten, komt het joch me mijn neus uit. Ik erger mij aan zijn urenlange douchesessies, hij is niet eens echt supergezellig tegen mijn dochter, hij ruimt amper zijn rommel op, hij domineert de avonden doordat hij per se alle nieuwsprogramma’s wil volgen - en dus bepaalt welke zender er opstaat -, in de ochtenden verbouwt hij de woonkamer omdat hij wil sporten én hij smakt.

Toen ik van de week vroeg of hij misschien een tijdje bij zijn ouders kon logeren, vertelde hij dat zijn vader diabetes heeft en zijn ouders dus wat terughoudend zijn om hem te ontvangen. Dat snap ik wel. Maar ondertussen begint de maat vol te raken. Ik ben hem meer dan zat en sta niet voor mezelf in als hij vanavond weer de afstandsbediening van mijn zoon afpakt. Ik durf niet zo goed tegen hem op te treden omdat hij niet echt vervelend doet, maar dat vind ik het natuurlijk allemaal wel. Mijn man zei dat ik hem er gewoon uit moet knikkeren, maar daar maak ik mijn dochter weer heel verdrietig mee. Wat moet ik doen?

Sabine: „Maak nieuwe huisregels. Het is per slot van rekening jouw huis, dus gelden er ook jouw regels. Denk even goed na wat je anders wilt zien en maak vervolgens een lijstje met storende dingen. Sporten zou hij bijvoorbeeld buiten kunnen doen. Je mag van de overheid een blokje om en als hij maar een paar vierkante meter nodig heeft, kan dat ook makkelijk buiten. Douchen kan ook met een kookwekker ernaast. Dat deed ik vroeger bij mijn eigen zoon ook. Die verloor ook alle tijd en stond soms 45 minuten te dromen onder de warme straal. Als je aangeeft dat je het onnodig vindt dat hij zo lang doucht (waterverspilling, gasrekening...), kun je hem gewoon opdragen het douchen te beperken tot een duurzamer aantal minuten.”

„En wat betreft het ’terroriseren’ van jullie tv-avonden kun je ook duidelijk zijn. Alles is terug te kijken of live te streamen op zijn telefoon. Dus als hij per se iets wil zien wat jouw gezin op dat moment niet wil kijken, kijkt hij dat maar lekker in zijn eigen tijd en op zijn eigen scherm. Misschien dat je eerst je dochter even kunt vertellen dat je het gesprek wil aangaan over de ’nieuwe’ huisregels? Overigens kan zijzelf haar vriend ook op zijn asociale gedrag aanspreken. Je zult zien dat ergernissen over zijn eetgedrag kleiner worden wanneer je je minder ergert aan de andere dingen. Ik wens je heel veel succes en hoop dat jouw schoonzoon begrip heeft voor jouw argumenten!”

