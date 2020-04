Hoe houd ik mijn kind gezond en fit?

Nu de gebruikelijke structuur in het gezinsleven is weggevallen, liggen de ongezonde gewoontes op de loer. Dat merkt ook lezeres Leone (44), die steeds toegeeflijker wordt als haar zoon (12) zin heeft in een zoet of vet tussendoortje. “Het is voor hem ook een lastige situatie en ik wil zijn pleziertje niet bederven, maar hij mist nu ook al zijn wekelijkse sportactiviteiten. Hoe zorg ik dat mijn kind gezond en fit blijft, maar behoud ik tegelijkertijd wel de goede sfeer?”