Daghoroscoop 9 juni - Blijf vandaag goed bij de les, Ram!

VANDAAG JARIG

Jupiter is de planeet die jouw liefdesleven bepaalt en deze zal je veel boodschappen bezorgen. Je partner lijkt heel actief en behulpzaam in je carrière, je vrienden trouwens ook. Sociale contacten kunnen een grote rol spelen dit jaar en je sociale vaardigheid zal nieuwe deuren voor je openen.

RAM

Blijf vandaag goed bij de les, zeker als je op de een of andere manier op de proef wordt gesteld. Denk na voor je iets zegt zodat jij je niet tot bepaalde uitspraken laat verleiden. Blijf vooral tactvol en onthoud je van pijnlijk commentaar.

STIER

Er lijkt een verbetering merkbaar in je sociale leven en je kunt met buren en vrienden een plezierige tijd hebben. Ook dagelijkse activiteiten kunnen aangenamer verlopen dan anders. Overweeg een huisdier aan te schaffen.

TWEELINGEN

Een nieuwe financiële cyclus komt op gang. Je kunt op geld rekenen als gevolg van een bepaalde vaardigheid of je krijgt geld terug waarop je niet meer had gerekend. Betaal schulden af. Werk vanavond niet te lang door.

KREEFT

Let op jouw uitgaven als je gaat shoppen, want de kans is vandaag groot dat je in de richting van dure spullen wordt gedreven. Je hebt zin om je op te doffen en je wilt opgemerkt worden als je ergens binnenkomt.

LEEUW

Een taxirit kan informatie opleveren, dus houdt hetgeen dat zich om je heen afspeelt goed in de gaten. Benader elke situatie op praktische wijze. Journalisten en auteurs kunnen met een schrijversblok te maken krijgen. Besteed tijd aan vrienden.

MAAGD

Je krijgt te maken met dierbare vriendschap en vriendelijke relaties. Gezamenlijk bezit kan echter voor een probleem zorgen. Bescherm je belangen en doe wat onderzoek. Er kan zich achter jouw rug een duister zaakje afspelen.

WEEGSCHAAL

Een goed moment om nieuwe doelstellingen te formuleren en een bijzondere droom na te jagen. Je kunt tot een beter inzicht komen wie je bent. Als geldgebrek belemmert wat je graag wilt, dan wacht jou een positieve verandering.

SCHORPIOEN

Er kunnen verbazingwekkende dingen gaan gebeuren zoals problemen die zonder stress worden opgelost of een moeizame situatie wordt beter. Een prima dag om een museum of concert te bezoeken om de zinnen te verzetten.

BOOGSCHUTTER

Pas je route aan als jouw weg wordt bezaaid met obstakels. Als je energiek bent kun je te lang en te hard werken met een burn-out tot gevolg, dus pas op. Vermijd geen kwesties of vragen die toch behandeld of beantwoord moeten worden.

STEENBOK

Je kunt geconfronteerd worden met jaloezie; laat een geliefde niet in het onzekere over jouw afspraken en verblijfplaats. Een zakelijk voorstel is misschien niet wat het lijkt. Laat je professioneel adviseren voor een realistisch beeld.

WATERMAN

Hinderlijke obstakels kunnen angstgevoelens oproepen. Blijf glimlachen en overstijg kleine ongemakken. Los problemen één voor één op. Als je evenwichtig en goedgehumeurd blijft, kost de omgang met anderen geen moeite.

VISSEN

Je kunt in een wat feestelijke stemming verkeren. Jouw creativiteit is sterk ontwikkeld en je zult merken dat mensen zich tot jou aangetrokken voelen. Werken in een bemiddelende rol of met publiek haalt het beste in je naar boven.

