Juf Maike: ’In de kleuterklas willen ouders al dat hun kind de beste is’

„Ouders zijn te pusherig wanneer het aankomt op schoolniveau. Het moet altijd maar hoger, goed is niet goed genoeg. Naar het vmbo moet je niet willen, dat is toch een beetje de tendens. En dat begint niet bij de Citotoets, nog altijd het kritieke beoordelingsmoment, maar al ver daarvoor. In de kleuterklas, waar ik lesgeef, willen ouders al dat hun kind de beste is. In lezen, tellen of met sommen maken.

Prestatiecultuur

Dat dit nog helemaal niet hoeft – ze zijn pas 5 – is ondergeschikt. Sommige ouders leren hun kinderen al het alfabet, zodat ze extra snel kunnen lezen. Al leer je kinderen op deze manier de klanken net verkeerd aan. Dat maakt de druk ook onnodig hoog.

En denk aan bijlessen en extra huiswerk; alles om het niveau maar op te krikken. Niet alleen vanuit de ouders hoor, ik ben me ervan bewust dat het schoolsysteem ook zo prestatiegericht in elkaar steekt. En toch verzet ik me ertegen, want ik ben het niet eens met die prestatiecultuur.

Net zo blij

Kunnen we alsjeblieft wat meer naar de mens achter het kind kijken en minder naar de cijfers? Zullen we gewoon net zo blij zijn met een advies voor het vmbo als voor het vwo? Dankbaar misschien zelfs. Vergeet niet hoe hard we ze nodig hebben, de mensen die het juist zo goed doen in de praktijk.

Zonder loodgieters, schilders en verzorgenden zijn we nergens. Waarom vergeten we dat? Wat mij betreft gaat het hele systeem op de schop: langer kleuteren, minder huiswerk en pas jaren later kijken naar een niveau. Veel leerkrachten zijn het met me eens, nu de ouders nog!”

