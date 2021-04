Last van urineverlies? Zo kun je het aanpakken

Bea Mulder – Boon (56) heeft last van urineverlies: „Eerder verloor ik met bijvoorbeeld niezen of hoesten weleens urine en ik ben hiervoor bij de fysio geweest. Mijn ervaring is dat die behandeling niet zo intensief is als deze app. Urineverlies is toch een stukje schaamte en zo kun je er zelf op een laagdrempelige manier mee aan de slag gaan. Je wordt goed en duidelijk begeleid tijdens de oefeningen. Ik heb de oefeningen ongeveer een half jaartje dagelijks gedaan om de controle terug te krijgen. Dat heeft ontzettend goed geholpen! Nu gebruik ik de URinControl app nog af en toe om mijn geheugen weer op te frissen.”

Onderzoek

Op de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMCG in Groningen doen Anne Loohuis en Nienke Wessels onderzoek naar de behandeling van ongewild urineverlies bij vrouwen. Uit eerder onderzoek blijkt dat één op de drie vrouwen last heeft van urineverlies, maar dat daarvan maar één op de drie vrouwen naar de dokter gaat. Al die andere vrouwen blijven ermee doorlopen, onder andere omdat vrouwen een te hoge drempel ervaren om aan te kloppen bij de zorgverlener. Hierdoor ontstond het idee om een app te bouwen voor de behandeling van urineverlies: URinControl.

Resultaten

Loohuis: „URinControl is gebaseerd op de zorg zoals deze eigenlijk al bestaat. In het onderzoek heeft de helft van de testgroep de behandeling via de huisarts gekregen en de andere helft heeft hiervoor de app gebruikt. Daar kwam uit dat de app net zo goed werkt als de zorg via de huisarts, alleen de drempel is lager.”

Behandeling

Wessels: „Het ongemak van urineverlies is ontzettend vervelend. Sommige vrouwen ervaren bijvoorbeeld dat ze echt een paar keer binnen een uur opeens naar de wc moeten of als ze de sleutel in het slot steken ze een enorme aandrang voelen. We bieden voor vrouwen met dit soort problematiek onder andere afleidingsoefeningen. Wanneer vrouwen aandrang hebben kunnen ze op een filmpje klikken en dan moeten ze bijvoorbeeld tellen hoeveel keer ze een poes voorbij zien komen. De gedachten worden verzet en de aandrang verdwijnt. Dit is een voorbeeld van het trainen van de blaas. Kortom, voel je aandrang? Zorg dat je je gedachten verzet. Bedenk een boodschappenlijstje of denk aan wat je nog allemaal op de planning hebt staan.

Loohuis: „Een ander belangrijk punt om urineverlies tegen te gaan is het trainen van de bekkenbodemspieren. Je begint met het bepalen van jouw niveau, dus hoe lang kun jij jouw bekkenbodemspieren vasthouden. Vervolgens ga je oefeningen doen om ervoor te zorgen dat je steeds beter en langer deze spieren kunt aanspannen. Uiteindelijk resulteert dat in het beter onder controle kunnen houden van je urineverlies.”

Meerwaarde

Volgens Loohuis en Wessels zit de meerwaarde in het feit dat vrouwen op deze manier op een laagdrempelige manier kunnen werken aan het urineverlies. De oefeningen kun jeoveral en wanneer je wil uitvoeren, zonder dat anderen doorhebben dat jij bezig bent met oefeningen om het urineverlies onder controle te krijgen.