Lieve Sabine, volgend jaar ben ik tien jaar getrouwd. Mijn man en ik leerden elkaar kennen in de kroeg en sindsdien is het eigenlijk één groot feest. Ik wist meteen dat hij de ware voor me is. Zo houden we alletwee van reizen, lekker eten, werken en een goed glas wijn. Ons sociale leven speelde zich eigenlijk grotendeels af in uitgaansgelegenheden en ook thuis organiseren we regelmatig etentjes waarbij we tot voor kort steevast te veel dronken.

Maar een paar maanden geleden kreeg mijn man pijn op zijn borst en eindigde op de eerste hulp. Hij blijkt een hartruis te hebben en de arts heeft hem bang gemaakt. Gevolg: hij drinkt geen druppel meer. Prima, ware het niet dat hij nu vindt dat ik teveel drink en wil dat ook ik helemaal stop.

Ik baal daarvan want ik genoot enorm van ons gezamenlijk flesje wijn in de avond. En eerlijk gezegd voel ik me eigenlijk prettiger als ik een paar glazen wijn op heb. Die halen de scherpe randjes overal vanaf en ik functioneer er prima mee. Tegelijkertijd vraag ik mij af of ik een drankprobleem heb. Want ik heb me nu al een paar weken voorgenomen om door de week niet te drinken, alleen lukt mij dat niet. Ik drink nu soms zelfs stiekem: rechtstreeks uit de fles tijdens het koffiezetten in de keuken. Ik heb namelijk geen zin in ruzie met mijn man. Wat denk jij: heb ik een alcoholprobleem?

Sabine: „Dat je toegeeft dat er misschien iets moet veranderen aan je drinkgedrag is al een stap in de goede richting. Ik kan vanaf deze positie niet beoordelen of je een alcoholverslaving hebt, maar als je het al heel moeilijk vindt om door de week niet te drinken, lijkt me dat wel een teken.

Misschien zou je een online test kunnen doen bij Jellinek? Die instelling is dé expert op het gebied van verslaving. Ook de GGZ heeft testen en biedt verslavingszorg. Maar als je denkt dat het allemaal wel meevalt dan zou je natuurlijk ook eerst eens met je echtgenoot kunnen praten. Het is natuurlijk ook wel even wennen als een van de twee - na ruim tien jaar samen veel drinken - ineens stopt. Maar jullie zullen toch op de een of andere manier weer op één lijn moeten zien te komen.

Ik hoef jou natuurlijk niet te vertellen wat de nadelen van veel alcoholgebruik zijn. Het zou dan ook fijn zijn als je je drankgebruik meer in de hand krijgt. Dat je zonder problemen periodes zonder alcohol doorkomt. Maar stel dat je wel verslaafd bent, dan is afkicken in je eentje een behoorlijke uitdaging. Bespreek anders dit probleem eens met je huisarts; hij/zij kent je en weet welke aanpak het beste bij je past. Succes!”

