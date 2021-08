Louise vertrok naar Ierland: ’Soms konden we nauwelijks rondkomen’

„Nederland heeft ontzettend mooie plekjes en op ‘ons’ Twente ben ik trots. Toch denk ik niet dat we er ooit nog zullen wonen. Ondanks mijn Nederlandse vriendinnen is de band met het land na twintig jaar behoorlijk verwaterd. Het nieuws houd ik niet meer bij en op de grote namen na, zou ik niet weten hoe het kabinet er op dit moment uitziet.

Over de wereld zwerven

Paul en ik leerden elkaar kennen nadat we allebei al een keer getrouwd waren geweest. Ik denk dat als wij elkaar eerder hadden ontmoet, we samen de hele wereld over waren gezworven. Nu is het bij Ierland en Frankrijk gebleven. Frank was gek op Ierland, ik een francofiel in hart en nieren. We hebben het allebei geprobeerd maar kozen uiteindelijk toch voor Ierland.

Paul is nu 74 en ik 64. Het werd tijd voor een plek om iets op te bouwen. Ik denk dat we die hebben gevonden in Bangor Erris, een klein plaatsje aan de westkust van Ierland. Ons huis wordt omringd door 44 hectare dennenbos, en met de auto zijn we zo bij de oceaan waar je prachtige baaien en kliffen vindt. Ik ben gek op bloemen en als in het voorjaar de rododendron in bloei staat, is het hier op z’n allermooist.

Rozengeur en maneschijn

De cultuur in dit stukje van Ierland kun je vergelijken met het Nederlandse plattelandsleven uit de jaren vijftig, zestig. Mensen zijn open, spontaan en als je hulp nodig hebt, staat iedereen direct voor je klaar. Als plattelandsmeisje voel ik me hier als een vis in het water.

Als ik terugkijk op de afgelopen twintig jaar, ben ik trots. Het is heus niet allemaal rozengeur en maneschijn geweest. Ik werkte in de zorg en we verdienden iets met de aan- en verkoop van huizen, maar soms konden we nauwelijks rondkomen en moesten we geld lenen van familie in Nederland. Ik verwacht geen enorm pensioen, maar dat maakt me niet uit. Ik kijk terug op ontzettend leuke, uitdagende jaren en zou het zo overdoen!”

