’Als slachtoffer van een zedendelict ga je door een hel’

Dat sommige volwassen mannen denken dat ze aan minderjarige meiden mogen zitten is afschuwelijk. En als zo’n minderjarige uiteindelijk haar stem durft te laten horen en aangifte doet om te voorkomen dat andere jonge meisjes hetzelfde overkomt, vergt dat moed. Daar moet je dapper voor zijn. Want je weet dat je je voor de rechtbank zal moeten verantwoorden. Dat je de verdachte onder ogen moet komen in de rechtszaal. Dan ben je in mijn ogen meer dan moedig.

Bekijk ook: Aangifte van seksueel misbruik tegen Marco Borsato

Commentaar

Vervolgens barstte er deze week een storm aan commentaar los. De jonge vrouw werd niet geloofd, kreeg zelfs de schuld van andere vrouwen op Facebook en Instagram. Het tegendeel moet nog bewezen worden, maar zij is wat mij betreft allesbehalve schuldig. En zeker niet op voorhand. Helaas hebben veel vrouwen in mijn omgeving te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag van oudere mannen. Ik kan er zo tien opnoemen.

Onzedelijk betast

Als dertienjarige werd ik zelf door de vader van een vriendin onzedelijk betast. Ik was zo overrompeld dat ik het stilhield. En toen ik het jaren later aan mijn ouders vertelde, geloofden zij het amper. Ook de dronken volwassen vrienden van mijn ouders die af en toe van de tennisbaan mee naar ons huis kwamen, hielden niet allemaal hun handen thuis.

Maar deed ik ooit aangifte? Nee. Ik verloor wel alle respect voor de betreffende mannen. De vriendschap met die vriendin raakte uiteindelijk over en toen ik haar vader jaren later tegenkwam, voelde ik alleen maar minachting. Maar waarom sprak ik me niet uit toen het me overkwam? Ik was bang voor de gevolgen. Hij was een succesvol zakenman, mensen liepen met hem weg. Hij zat in het bestuur van de plaatselijke tennisvereniging, hij was alom gerespecteerd. Ik was bang dat men me niet zou geloven. Bang dat mijn vriendinnetje me nooit meer wilde zien. Bang dat ik de schuld zo krijgen. Ik had veel vriendjes in die tijd, was vroegrijp zoals men dat weleens denigrerend noemde. Ik vroeg me zelfs af of ik niet in een hemdje had moeten slapen daar? Gedroeg ik me te vrij?

Nee, helemaal niet, weet ik nu. Wat hij deed was onvergeeflijk. Ik was goddomme dertien, hij ruim veertig!

Beschuldigen

Ik heb er niks aan overgehouden. Misschien dat ik mannen iets minder snel vertrouw en sneller van het slechtste uitga als er iemand beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar er zijn zoveel meisjes die na een dergelijke ervaring blijvend problemen met intimiteit of hun eigen seksualiteit houden. Als slachtoffer van een zedendelict ga je al door een hel. En nadat je aangifte doet, wordt het in veel gevallen nog erger. En in het geval van de zedenzaak tegen de beroemde zanger moet je als vermeend slachtoffer ook nog dealen met een horde fans die online hun idool vrijpleiten. Haar beschuldigen van leugens of vaststellen dat ze hem waarschijnlijk uitgedaagd heeft. Ik word er werkelijk niet goed van.