’Toen mijn vriend na 7 jaar vroeg hoe de wasmachine werkte, kreeg hij een uitbrander’

„Op 24-jarige leeftijd bouwde ik samen met een team een online platform in de modesector. Zo rolde ik de wereld van start-ups in. Op dit moment heb ik mijn eigen bedrijf en begeleid ik start-ups en bedrijven bij het creëren van nieuwe producten. Ook mijn vriend heeft een eigen bedrijf, in de online marketing-sector. Voor ons allebei is ons werk meer dan een fulltime baan, waardoor werk en privé bij ons extreem door elkaar lopen.”

Gezamenlijke én persoonlijke rekening

„Als ondernemer bepaal je zelf je salaris, en dat is bij ons nagenoeg gelijk aan elkaar. Van ons salaris storten we beiden bijna hetzelfde bedrag op onze gezamenlijke rekening. Van deze gezamenlijke rekening betalen we onze vaste lasten, zoals de hypotheek, de kinderopvang, gas/water/licht, internet en boodschappen.”

„Dit betekent overigens niet dat we elkaar nooit ergens op trakteren of elkaar verrassen. Naast een gezamenlijke rekening hebben we namelijk beiden een persoonlijke rekening. Ik vind het leuk om Bart op dagen als Vaderdag en zijn verjaardag iets cadeau te doen. Dan vind ik het belangrijk dat ik dat doe met geld dat ik zelf heb verdiend. Ik denk dat, zodra stellen cadeaus van een gezamenlijke rekening kopen, ze er snel mee stoppen, want ’je betaalt het toch zelf’.”

Financiële onafhankelijkheid

„Als ik snak naar een massage of als ik mijn nagels wil laten doen, wil ik geen toestemming hoeven vragen aan mijn partner. Dat is wat je kunt doen met financiële onafhankelijkheid. Het is de enige manier waarop vrouwen zelfstandige keuzes kunnen maken, zonder overleg, schaamte of schuldgevoel. Het is de enige manier om gelijkwaardigheid te realiseren. De financiële onafhankelijkheid die ik heb, is mij meer waard dan dat ik ooit in geld zou kunnen uitdrukken.”

Sparen

„Sparen doen we zowel gezamenlijk als apart. De gezamenlijke spaarrekening wordt gebruikt voor vakanties en bijvoorbeeld een kapotte wasmachine. Maar als ik mijn oog heb laten vallen op een mooie tas, koop ik die van mijn persoonlijke spaarrekening.”

Verzetten tegen traditionele rolverdeling

„Het antwoord op de vraag wie het meest doet in het huishouden, hangt af van aan wie je het vraagt, haha. Ik vind dat ik iets meer doe in het huishouden, zoals de was. Dat komt doordat ik wil dat het huis opgeruimd is en rommel mij sneller irriteert. Aan de andere kant neemt mijn vriend het klussen op zich.”

„Gelukkig komt er ook wekelijks een hulp in huis, want erg goed in het huishouden ben ik niet. Daar ben ik stiekem zelfs trots op, want op die manier voelt het alsof ik mij verzet tegen de traditionele rolverdeling. Waarom moeten vrouwen altijd maar goed zijn in wasjes draaien en koken? Ik ben goed in mijn werk en er voor de kinderen zijn, dat vind ik veel belangrijker.”

„Ik vind dat we de zorg voor de kinderen heel goed verdelen. Omdat we beiden zoveel werken gaat onze dochter Lux (1) ook naar de kinderopvang. De jongens zijn in de weekenden bij ons en nu met thuisonderwijs blijven ze soms wat langer. Hoewel ze vrij zelfstandig zijn, ondersteunen mijn vriend en ik ze allebei bij het huiswerk maken.”

Gelijkheid

„Mijn boodschap voor andere vrouwen is: bijt een beetje van je af. Toen mijn vriend na zeven jaar vroeg hoe de wasmachine werkte, kreeg hij een uitbrander van mij. Ik vind dat vrouwen hun grenzen moeten verdedigen: het maximale wat je als vrouw zou moeten doen is 50%.”

„Hoewel ik weet dat er genoeg gelukkige huisvrouwen zijn, vind ik dat zij moeten beseffen dat ze daardoor afhankelijk zijn en dat zij bijdragen aan het in stand houden van een traditioneel rollenpatroon. Hier ben ik nog stelliger in geworden sinds ik een dochter heb, ik ben erop gebrand haar mee te geven financieel onafhankelijk te zijn en te streven naar gelijkheid.”

Meedoen aan deze rubriek?

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.