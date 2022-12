Worden vrouwen vaker bekritiseerd om hun grijze haren dan mannen?

Parker ontving veel gemene reacties toen de Amerikaanse paparazzi eerder dit jaar foto’s publiceerden van haar grijze haren, tijdens een lunch met de Amerikaanse televisiepresentator Andy Cohen. Cohen verbaasde zich daarover en verdedigde het Sex and the City-icoon, omdat hij zelf ook een grijze bos heeft en daar nooit kritiek over ontvangt.

Vrouwonvriendelijk

Parker sluit zich hier helemaal bij aan: „Er is zoveel vrouwonvriendelijk gezwets over ons. Dat zou een man nooit overkomen. Ik dronk op dat moment koffie met Andy Cohen. Hij heeft een mooie bos met grijs haar. Waarom is dat voor hem wel oké?”, beargumenteerde de actrice haar standpunt in een interview met Vogue UK.

Toejuichen

Online zijn veel vrouwen het eens met de actrice. Ze vinden het onzin dat er van vrouwen wordt verwacht dat ze hun haar verven en juichen natuurlijk oud worden juist toe. Waarom zou je al die moeite doen, als je er net zo flitsend uit kan zien mét grijs wordend of al grijs haar, vindt een groot deel van de vrouwelijke Twittergebruikers.

Persoonlijke voorkeur

Aan de andere kant geven veel vrouwelijke Twittergebruikers ook aan dat ze het mooier vinden om hun haar te verven en dat ze eigenlijk niet beter weten. Ze voelen misschien de druk om aan de schoonheidsidealen van de samenleving te voldoen, maar het kan natuurlijk ook net zo goed een persoonlijke voorkeur zijn. Zo schrijft Twittergebruiker Jast: „Als ik mijn grijze haren eruit zou trekken, loop ik met een kale kop. In mijn geval helpt maar één ding, verven!”

Reacties op Twitter

Fatma werd op haar 25ste al grijs. Op een gegeven moment werd ze het zat om haar coupe te verven. Ze is blij met haar natuurlijke uiterlijk en schaamt zich er absoluut niet voor.

Marieke reageert daarop: ze is vijf jaar geleden gestopt met verven. Achteraf had ze het veel eerder moeten doen naar eigen zeggen.

Jast1 vindt grijze haren niet mooi en kiest er daarom voor om haar haren te verven.

