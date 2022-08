Martine (39) tourt door Marokko: ’Huisje-boompje-beestje past me niet’

„De liefde voor Marokko zit in de familie. Mijn opa en oma reisden er al jaren rond in een omgebouwde bibliotheekbus. Mijn vader nam me mee op rondreis, zeven jaar geleden, en dat was zo bijzonder. Ik was eerder met collega’s in Marrakech geweest, maar zo’n grote stad is niet te vergelijken met het binnenland. De bergen, de woestijn… de eindeloze nietsheid gaf me rust. Eindelijk vond ik waar ik al jaren naar zocht.

Vast tussen vier muren

Als grafisch designer zat ik naar een beeldscherm te staren, vast tussen vier muren, dag in dag uit. Dat was ik zó zat. In Marokko besefte ik pas hoezeer ik het reizen miste, het buitenleven en het ontmoeten van nieuwe mensen. Ik groeide namelijk op in de charterzeilvaart, mijn vader voer overal naartoe, en dat huisje-boompje-beestje-bestaan in Rotterdam paste me helemaal niet. Ik moest en zou het roer omgooien, dat gevoel was zo sterk dat ik alles opzegde. Ik wilde het land en de cultuur echt leren kennen, meemaken van binnenuit in plaats van ernaartoe op vakantie gaan.

Andere wereld

Daar heb ik nog geen moment spijt van. Marokko voelt als een heel andere wereld, terwijl het maar een paar uurtjes vliegen is. Dat vind ik te gek. Iedereen is hier lekker relaxed; het heeft ook weinig zin je druk te maken als het veertig graden is, haha. De mensen zijn warm en gastvrij; je bent overal welkom om mee te eten of samen muziek te maken.

Nieuwe mensen

Iedere dag ontmoet ik nieuwe mensen en zie ik weer nieuwe dingen, wanneer ik op mijn brommer door de bergen of – in de winter – de sahara tuf. Ik geef brommertours voor toeristen: we brommeren steeds vijf dagen door het binnenland en ik laat ze kennismaken met het land en de locals. We komen op de mooiste plekjes, staan soms in de ’file’ voor een ezel die de weg blokkeert of rijden dwars door een drukbezochte markt. Geen dag is hetzelfde en dat maakt het zo mooi. Ik zit hier fantastisch op mijn plek. Al vind je me in de zomer vaak weer in Nederland. Een stuk koeler én fijn om mijn familie en vrienden weer te zien!”

