Daghoroscoop 28 juni - Liefde groeit en bloeit, Schorpioen

VANDAAG JARIG

Qua familieleven zal er, zo te zien, rust in de tent heersen. Natuurlijk zal er af en toe iets niet helemaal naar wens gaan, maar dat is niet de trend voor het hele jaar. Ook in je financiële situatie zal weinig beweging zitten. Alles blijft zoals het is en dus rustig. Dat is fijn en absoluut positief.

RAM

Je kunt extra geld verdienen met je handigheid of originaliteit. Gebruik nieuwe en verbeterde technieken om een werkprocedure te vereenvoudigen. Zorg voor gezonde voeding; nervositeit heeft een nadelig effect op je maag.

STIER

Ga in op een invitatie, en als je er ook nog voor betaald wordt, zul je er dubbel van genieten. Een gevatte opmerking kan je zomaar van de lippen glijden en dat zal iemand met invloed niet ontgaan. Er kan je een baan worden aangeboden.

TWEELINGEN

Wat een loodzwaar hangijzer leek, kan nu met opmerkelijk gemak worden weggewerkt. Door inventiviteit in te schakelen vind je een manier om de balans terug te vinden tussen werk en privéleven. Houd het thuis gezellig.

KREEFT

Laat de zaken eens even voor wat ze zijn en trakteer jezelf op een cultureel of sociaal uitje. Nodig er iemand voor uit. Het is van belang het leven te kruiden met afwisseling. Houd je in een juridisch of officieel steekspel aan de regels.

LEEUW

Financieel zou je er momenteel redelijk voor moeten staan; je weet vrij goed wat geld oplevert. Maak toekomstplannen; stel vast wat je wilt en stoom daar vervolgens op af. Overweeg een project te starten dat met reclame of pr te maken heeft.

MAAGD

Besteed extra aandacht aan je uiterlijk; je kunt in de schijnwerpers terechtkomen. Men kan je vragen het woord te voeren of een vergadering voor te zitten. Je zult bewonderd worden om je woordkeus en manier van mensen benaderen.

WEEGSCHAAL

Door je gevoeligheid en ontvankelijkheid ben je snel gekwetst maar zult dat niet tonen. Trek je terug als dat nodig is om op verhaal te komen. Gun je fantasie extra tijd. Hoewel je koppig kunt zijn ben je ook geniaal.

SCHORPIOEN

Je zult genoeg om handen hebben en zo niet, houd dan rekening met bezoek. Liefde groeit en bloeit en als je hebt besloten te gaan samenwonen kun je beter op zoek gaan naar een nieuwe locatie dan bij elkaar in te trekken.

BOOGSCHUTTER

Je hebt er zin in vandaag en wilt iets bereiken; een idee motiveert je. Hoewel je slim en origineel kunt zijn kan het geen kwaad je te laten assisteren door iemand die gedisciplineerd is. Erken de verdiensten van anderen.

STEENBOK

Elke activiteit die je intellectueel prikkelt is een goede investering van tijd en energie. Ga liever naar een lezing of avondcursus dan ’s avonds op de bank te ploffen. Verken de wereld om je heen en neem deel aan inspirerende dialogen.

WATERMAN

Levensvraagstukken kunnen je bezighouden en je praktische geest verlangt bruikbare antwoorden. Je financiële situatie kan verbeteren dankzij een huwelijk of erfenis en misschien kun je daardoor een schuld aflossen.

VISSEN

Een goed moment om de basis van je bestaan te versterken. Je bent onder vrienden populair, maar het is belangrijker om een degelijk thuis te hebben. Wees trouw en bevredig je hunkering naar vrijheid zonder iemand te kwetsen.

