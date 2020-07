Smetvrees in tijden van corona... ’Ik ben weer terug bij af’

Bo Klappe Ⓒ Sjef Prins

Vijf jaar geleden was Nazrien Ozir (45) een energieke vrouw. Ze reisde veel, werkte fulltime als administratief medewerkster bij de gemeente en stond altijd klaar voor haar familieleden. Het contrast met haar huidige leven is groot: al vier jaar brengt ze haar dagen voornamelijk in bed door. Haar sociale contacten zijn verwaterd en alleen onder begeleiding van een kennis durft ze nog naar buiten te gaan.