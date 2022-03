’Had ik voor zijn broer moeten kiezen?’

„Ik herinner mij nog als de dag van gisteren dat ik de broer van mijn vriend B. voor het eerst zag. M. woont in Frankrijk, dus op wat verhalen en foto’s na had ik M. nog niet eerder in levenden lijve gezien.

Omdat ik de dag dat M. uit Frankrijk kwam me niet helemaal lekker voelde, was ik vroeg gaan slapen. B. bleef op zijn broer wachten. De volgende ochtend liep ik zonder nadenken in mijn ondergoed de keuken in en stond plotseling oog in oog met M.. Hij stond in zijn boxer een eitje te bakken en keek mij met een geamuseerde blik aan. Het klinkt cliché maar mijn hart sloeg letterlijk een keer over. Ik voelde me direct tot hem aangetrokken. Wat een lijf! Wat een ogen! Was dit echt de broer van B..?

Verliefd

Ik verontschuldigde me snel en verliet met verhitte wangen de keuken. Terwijl ik me aankleedde, dacht ik: ’Je vindt hem gewoon aantrekkelijk omdat hij een beetje op B. lijkt. Hij heeft vast niet zo’n lief karakter’. Immers: liefde op het eerste gezicht bestaat toch niet echt?

Toen ik de badkamer uitkwam, zaten B. en M. lachend te ontbijten. „Goedemorgen schat, dit is nou M. Zien jullie elkaar eindelijk eens in het echt”, zei B. Ik ben meestal goed gebekt, maar toen ik in de grote groene ogen van M. keek, begon ik direct te stotteren. En dat doe ik nog steeds als ik hem zie.

Omdat hun hele familie druk is en nogal verspreid woont, wordt er af en toe een familieweekend georganiseerd. Voor de meesten vast een verplichting waar ze helemaal geen zin in hebben. Maar voor mij ligt dat - sinds ik M. heb ontmoet - anders: hoe dichterbij zo’n weekend komt, hoe meer het bij mij gaat kriebelen.

Familieweekend

Het familieweekend van dit jaar is net achter de rug. Het hele weekend kon ik stiekem genieten van M.’s aanwezigheid. Als onze ogen elkaar kruisten, gaf hij me een knipoog of bleef hij mij doordringend aankijken.

Dit veroorzaakte bij mij gevoelens waarvan ik niet wist dat ik ze kon voelen. Tijdens het avondeten zat ik - hoe toevallig - tussen B. en M. in. Om niet het risico te lopen dat ik zou gaan blozen, probeerde ik M. niet aan te kijken. Maar tijdens het eten raakten onze armen elkaar regelmatig en kon ik alleen maar denken: ’Hoe zouden zijn lippen voelen, en zijn gespierde armen?’

Seksuele fantasieën

Tot nu toe heeft niemand iets gemerkt. Er is op wat knipogen na - vooralsnog - niets gebeurd tussen ons. Ik heb wel vaak seksuele fantasieën over M. Fantasieën waarin we alleen zijn en hij me zoent en streelt. Ik heb me zeker weleens afgevraagd of ik met de verkeerde broer samen ben. En wat er gebeurd zou zijn als ik M. eerder dan B. had ontmoet. Zou M. dan ook voor mij gevallen zijn?

Het is niet dat ik niet van B. houd. Hij is lief en zorgzaam en ik voel me geborgen bij hem. Maar de gevoelens die ik voor M. heb, zijn niet te vergelijken met mijn gevoelens voor B. Ben ik wel ooit verliefd geweest op B? Op die vragen durf ik mijzelf - ook deels uit schuldgevoel - geen antwoord te geven. Maar... zolang ik niet naar mijn gevoelens handel, is er niks aan de hand… Toch?