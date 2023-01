’Hun lippen hebben elkaar nog niet geraakt of de sfeer daalt tot onder het vriespunt’

En toen waren er nog maar drie! Drie mannen in de race om de prins. Ik zag deze soort van finale-uitslag totaal niet aankomen! We zijn pas bij de zesde aflevering en vrijwel alle kamers in de villa zijn ineens leeg. Waar we vorig jaar maar liefst elf weken lang hebben kunnen genieten van de zoektocht van prins Chris, lijkt Diego dit jaar al precies te weten wat ie niet wil.

Witte sportsokken

Maar terug naar de rollercoaster van een aflevering. De mannen zijn nog maar net bekomen van de ceremonie of Diego staat alweer voor de deur. Met zijn koffertje. Én sterrenkijker. Hoe romantisch wil je het hebben. Maar pats boem. Weg is de romantiek.

Als Rajeen en de prins samen knus voor het kampvuur zitten om marshmallows te maken, lijken die roze hapjes ineens bijzaak. ‘Ik wil de prins het liefst bespringen’, aldus Rajeen. Dus als Diego aanschuift slaat hij ook maar meteen zijn arm om hem heen en begint hem zelfs te strelen. Recht voor z’n doel. Lekker Rajeen, daar houden wij als kijker van! Dan vergeven we je die witte sportsokken in slippers maar even. Ik weet niet of het door dat knisperende vuurtje komt, maar de vonken springen er letterlijk vanaf. En dat moet uiteraard bezegeld worden met een kus. Maar, klein detail: de rest van de mannen zit op de eerste rij achter deze tortelduifjes. Hun lippen hebben elkaar nog niet geraakt of de sfeer daalt meteen tot onder het vriespunt. Het is een wonder dat dat vuurtje überhaupt blijft branden…

Schoonheidsprijs

Normaal weten de single mannen niet hoe snel ze bij de prins in de buurt moeten komen, maar bij het kiezen van een slaapplek gaat iedereen ineens stoïcijns zo ver mogelijk bij de prins vandaan liggen. Wat is dit?! Die arme Diego heeft die nacht vervolgens geen oog dicht gedaan. Die sleepover was dus stiekem toch niet zo’n goed idee.

Oké, ik snap dat de timing én de plek van de zoen nogal onhandig was en zeker niet de schoonheidsprijs verdient. Maar we hebben het over een ieniemienie kusje. En voor beiden was dit duidelijk het juiste moment. Moet je dit dan maar negeren, terwijl je meedoet aan een programma over een zoektocht naar de liefde? Ik dacht het niet.

Sexy shot

Tijdens al dat drama van het uit de hand gelopen logeerpartijtje, ligt Torso Theo natuurlijk nog gewoon een verdieping hoger in zijn eigen slaapkamer in z’n eentje te tukken. Ik was die arme jongen alwéér vergeten. Totdat hij uit zijn quarantaine komt met de legendarische woorden: ‘I’m back bitches’. Love it! Helaas voor hem wordt Cyrano uitgenodigd voor de eerstvolgende date. Hij mag iets aantrekken dat vies mag worden. Maar voordat het zo ver is – ja hoor daar zijn we weer! - uiteraard eerst een shot van hem in boxershort.

Holymoly over een sexy shot gesproken! Het beeld van Diego die met zijn helm onder de arm over de racebaan komt aangelopen... Nu snap ik ineens die hype rondom de pitspoes. Ik heb het beeld even teruggespoeld dat snap je.

Erotische draai

De een-op-een date tussen Cyrano en de prins wordt een lesje pottenbakken. En dat gaat er sensationeel aan toe. Zei Cyrano nou echt dat de homp klei als huid voelt op spannende plekken? Ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgen, maar deze twee gasten kunnen aan een potje pottenbakken zelfs een erotische draai geven. Thuis in de villa draaien de gedachtes van de overgebleven mannen ondertussen overuren of er ook deze keer weer met de prins gezoend gaat worden. En ja hoor, dat wordt er zeker. Daar valt dat kusje van Rajeen helemaal bij in het niets, kan ik je vertellen.

Cyrano kiest er bij terugkomst voor om deze hartstochtelijke zoen te verzwijgen. Nou ja verzwijgen, hij zegt gewoon zonder blikken of blozen dat er niet gezoend is! Aan zijn maatje Joey vertelt hij het dan weer wel, die vervolgens duidelijk geraakt is. Bij de meeste jongens is er dus al echt sprake van gevoelens voor de prins…

In tranen

Diezelfde avond mogen de zes overgebleven mannen zich alweer in hun pak eisen, want er staat een ceremonie op het programma. Geen romantiek, dus geen dasspeld voor die lieve Edo. Maar dat een kus ook niet alles hoeft te betekenen, blijkt als Rajeen zijn das mag inleveren. De prins wilt intimiteit, maar houdt duidelijk ook van de juiste timing.

Cyrano krijgt wel een dasspeld én de veelzeggende opmerking: ‘misschien ben jij alles wat ik wil’. Ook Joey hoeft nog niet naar huis, thank God want ik denk dat hij die afwijzing niet had overleefd. Torso Theo mag in de herkansing en mijn favoriet Joep moet tot mijn grote verbazing zijn koffer pakken. Iedereen is duidelijk in shock en de prins mag voor het eerst zélf in tranen een knuffel komen halen. Waar deze week in het teken stond van timing en romantiek, lijkt volgende week de prins toch echt zelf op het matje te worden geroepen… Zullen de rollen worden omgedraaid?

