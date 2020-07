’Verbied het laten zetten van een tattoo onder de 18’

Een klein jaar geleden hingen er wat vrienden van mijn dochter (toen nog 15) bij ons thuis op de bank. Ik kwam terug van het boodschappen doen, zei het lamlendige viertal gedag en startte in de keuken het uitpakproces. ’Ik heb echt nog wel pijn aan mijn arm’, hoorde ik een van de jongens zeggen. ’Ben je gevallen?’, vroeg ik nog. Maar nee, hij had net een tattoo laten zetten. Zijn derde. De eerste had hij al gekregen toen hij 14 was...

Tattoo

Hij is mijn kind niet en het is evenmin mijn arm en iedereen moet natuurlijk helemaal zelf weten wat hij/zij doet, maar toestaan dat je kind van 14 een tattoo neemt, vind ik ronduit geschift. Als ik terugdenk aan mezelf op die leeftijd, vind ik vrij weinig tot niets meer leuk waar ik toen ’hard’ op ging. Ik droeg NAF NAF-truien en we naaiden boerenzakdoeken tussen de pijpen van onze Levi’s 501, ervan overtuigd dat dit voor eeuwig mode zou blijven. Ik had rustig het logo van Goede Tijden, Slechte Tijden laten tatoeëren, als ik iets had moeten kiezen. Ik moet er niet aan denken...

Mijn dochter werd vorige week 16. Ze had een bijzondere wensenlijst. Ze wilde óf een aap óf een Mexican black kingsnake óf een tattoo. Ik vroeg of ze wel goed bij haar hoofd was. Ze snapte op zich nog wel dat ik zo snel nergens een aap vandaan kon toveren en óók mijn bezwaren tegen een gitzwarte slang in een loeilelijk terrarium. Maar HOEZO mocht zij geen tattoo?

Bevlieging

Ik moest vooral weten dat ze op haar 18de verjaardag - en ik ’dus’ niks meer over haar te zeggen heb - zou laten ’onderinkten’. Ik twijfel daar niet aan. En hoe zonde ik dat ook van haar prachtige lijf vind; het past wel weer bij haar. Alleen... nu nog niet. In twee jaar tijd kan er veel veranderen. Zíj kan veranderen. En misschien wordt een tattoo een stuk minder interessant wanneer ie gezet mag worden. Misschien is het een puberale bevlieging. Ik weet nog dat ik op diezelfde leeftijd mijn haar ineens kort liet knippen. Wat me bezielde weet ik tot op de dag van vandaag niet.

Waar tattoos vroeger alleen waren voorbehouden aan stoere zeelui, zie je tegenwoordig ook op de Huishoudbeurs Gerda van 58 met een vlinder op haar enkel. Iedereen probeert uniek te zijn met een plaatje op zijn/haar lijf, maar inmiddels ben je eerder uniek wanneer je er geen hebt. Tattoos met voorgekauwde quotes, de namen van je kind(eren) (vergeet je ze anders?) of angstaanjagende plaatjes van rozen met doodshoofden. Ieder zijn ding natuurlijk, maar ik vind mensen er zelden van opknappen.

Steenbok

Ik zie mijn broer - net 18 volgens mij - nóg binnenkomen met een tattoo op zijn bovenarm: een steenbok. Mijn moeder bleef er bijna in. De zwarte vlek leek op veel, maar ik zag er met geen mogelijkheid een sterrenbeeld in. Inmiddels is hij 40 en heeft hij spijt. Spijt van iets wat hij in een opwelling deed.

Kinderen hoor je volgens mij dus tegen dit soort fouten in bescherming te nemen. Je maakt als puber veel keuzes die je op latere leeftijd nooit zou maken. En natuurlijk kun je die creatieve uitspatting altijd weer laten weglaseren, maar we hebben het niet over weggummen. Laseren is kostbaar en niet in een paar minuten gedaan. Dus vaak blijft die tattoo een levenslange ergernis.

Verboden

Wat mij betreft wordt het laten zetten van een tattoo onder de 18 verboden. Ook als ouders er volledig achter staan en hun handtekening in bloed op het toestemmingsformulier willen zetten; je hoort als tattoo-artist gewoon niet op een kind te kleuren. Ik zie geen enkele reden waarom je niet even zou kunnen wachten tot je 18 bent. Kijken of je er dan nog steeds achter staat...