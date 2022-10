Daghoroscoop 1 oktober - Durf te experimenteren, Kreeft!

VANDAAG JARIG

Zorg dat je de komende maanden gezond blijft als naasten met moeite overeind blijven. Vooral kinderen kunnen het zwaarder voor de kiezen krijgen door problemen op school. Dat kan op jou terugslaan. Volwassen kinderen kunnen andere problemen krijgen en zullen zich moeten aanpassen.

ZONDAG JARIG

Degenen in jouw omgeving die over het geld gaan, zullen belangrijke financiële veranderingen moeten invoeren die teruggrijpen op hun studie of algemeen welzijn, en je zult er voor hen willen zijn. In de familie kan sprake zijn van een sterfgeval en dat kan dit jaar vaker het geval zijn geweest.

RAM

Als professionele zorgen je kwellen, wordt het wellicht tijd om naar een andere functie uit te zien. Het kan ook een nuttige optie zijn om een training of academische studie te volgen die jouw waarde op de arbeidsmarkt doet toenemen.

STIER

Praat weer eens met je partner over de dingen die je bezighouden. Het zal je dichter tot elkaar brengen. Luister niet zozeer naar hetgeen mensen zeggen, maar kijk wat ze doen en laten in gezelschap. Dat zegt veel meer dan woorden.

TWEELINGEN

Houd rekening met een wijziging van plannen. Controleer het tijdstip van een afspraak en check je kleding voor je de deur uitgaat. Neem je voor jouw uiterlijk op te poetsen door gezonder te eten of een zonnebankkuurtje te doen.

KREEFT

Durf te experimenteren met wat nieuw en onverwacht is en te leren wat ongebruikelijk is. Ben je onlangs gescheiden, dan zul je langzamerhand gaan genieten van je hervonden vrijheid. Je gaat een periode van voorspoed tegemoet.

LEEUW

Alles wijst op een druk weekend. De kosmos geeft een zetje in de goede richting waar het jouw gezondheid en gewicht betreft. Werk aan je conditie door lid te worden van een fitnesscentrum en ga tennissen of squashen.

MAAGD

De mensen die van je houden kunnen tijd opeisen omdat je meerdere vaardigheden beheerst die zij willen leren. Tijdens een onverwachte bijeenkomst kun je geheimen vernemen en de kans krijgen een verdrietig iemand op te vrolijken.

WEEGSCHAAL

Het kan moeite kosten om erachter te komen wat je wilt. Jouw verlangen naar vrijheid kan een gespannen situatie tot gevolg hebben. Ga er op uit als jouw vrolijkheid contrasteert met de chagrijnigheid van je omgeving.

SCHORPIOEN

Plezierige relaties zullen dit weekend kenmerken. Je kunt echter iets vernemen wat je liever niet zou weten. Jouw populariteit neemt toe en men kan je een leidinggevende rol toebedelen. Je krijgt wat je wilt als je luistert naar jouw hart.

BOOGSCHUTTER

Breng ideeën naar voren die bevorderlijk kunnen zijn voor jouw loopbaan. Assertiviteit is een positieve kracht die in je voordeel zal werken. Als je eten gaat bereiden, volg dan liever een goed recept dan maar wat aan te rommelen.

STEENBOK

De kosmos verwacht veel sociale activiteit. Jouw eigen plannen zullen overeenstemmen met hetgeen anderen willen, dus dat is rustig. De neiging om te overdrijven of te veel op je te nemen, kan de vreugde echter verstoren.

WATERMAN

Focus tot 23 oktober op jouw carrière en status in je gemeenschap. Er kan sprake zijn van gunstige invloeden, maar als je een eigen bedrijf hebt of dit weekend moet werken, kun je een onplezierig moment beleven.

VISSEN

Relax in goed gezelschap, zeker als je de laatste tijd het gevoel hebt dat je het gewicht van de hele wereld moet meetorsen. Jijzelf of je partner kan bij een wedstrijd betrokken raken en je zult verbaasd zijn over jouw prestaties.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.