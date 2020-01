Na ruim 12 jaar... Bastiaan Ragas brengt single uit!

„Het overlijden van Roef heeft een ongelofelijke impact op mij gehad. Nog meer dan ik mij realiseerde. Ik beleefde na zijn dood geen plezier meer aan het maken van muziek. Vorig jaar heb ik met mijn vrouw Tooske en kinderen een wereldreis gemaakt, die heeft mij veranderd. Ik wilde weer de studio in en dat doen wat ik het allerliefste doe: zingen.”

Nieuwe muziek

„Echt geweldig om weer muziek te maken, weer beginnen voelde als een enorme bevrijding. Het was alsof ik de doos van Pandora opentrok; ik heb zoveel muzikale ideeën! We zijn met z’n allen zo boos en bang voor van alles en nog wat. Terwijl het allemaal maar zo kort duurt. Eigenlijk zegt Heb geen angst: ’Mens durf te leven’. De dood van mijn broer is hier onderbewust ook zeker inspiratie voor geweest. Hij overleed op zijn 42ste. Het deed mij realiseren dat dit hier allemaal zomaar voorbij kan zijn. Wees niet te bang om een zot te zijn, volg je dromen en ga ervoor.”

Bastiaans album zal eind 2020 uitkomen. „De nummers zijn bloedeerlijk, genadeloos én zonder gêne. Precies wat de VROUW-lezeressen gewend zijn. Ik heb voor dit album samengewerkt met JB Meijers (o.a. van Common Linnets/Barry Hay/De Dijk, red.), hij is een fantastische producent. Ik ben heel tevreden over het resultaat. Er zitten tranentrekkers tussen, maar ook uptempo stukken om keihard mee te zingen. Ik kan niet wachten om het te delen.”

