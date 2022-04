Denkend aan die eerste liefde: ’Nog steeds zoek ik hem wel eens stiekem op via Facebook’

Verhalen achter het nieuws

Margriet (57): ’We hadden vaker samen een weekendje weg moeten gaan’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we elke week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Margriet Verbeek Bouman (57). Margriet is getrouwd met Dick en samen hebben zij vier kinderen Frans (28), Willem (25) Mathilde...