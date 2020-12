Houd jij je kind binnen tijdens oud en nieuw?

Zowel de verkoop als het afsteken van vuurwerk is tijdens deze jaarwisseling niet toegestaan. De boete voor het dragen of vervoeren van vuurwerk, zoals rotjes, bedraagt minimaal 100 euro en voor zwaar vuurwerk krijg je een prent van minimaal 400 euro. Daar bovenop komt ook dat je een aantekening krijgt in je strafblad. Klein vuurwerk zoals sterretjes of knalerwten is wel toegestaan, en ook carbidschieten mag op veel plekken in Nederland.

Opgepakt

Voor sommige kinderen/jongeren is het moeilijk om zich aan het verbod te houden. Zo zijn er afgelopen week drie minderjarigen opgepakt. Niet alleen voor het dragen van zwaar vuurwerk, maar omdat zij ook nog eens dat vuurwerk mogelijk in de brievenbus van een 78-jarige vrouw hebben gegooid.

Praat mee

Wat vind jij? Vertrouw jij erop dat je kind zich braaf aan het vuurwerkverbod houdt of heb jij je twijfels? Houd je hem/haar preventief binnen? En hoe doe je dat dan? Praat mee op onze Facebookpagina!