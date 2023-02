’Ik durf mijn schoonmaker niet te ontslaan’

„Het was zo’n goed voornemen: minder tijd besteden aan rotklusjes, meer tijd voor mezelf. Dus huurde ik een schoonmaakster in die eens per week het hele huis onder handen zou nemen. Ik had haar naam gekregen van een collega, die naar het buitenland vertrok en haar dus niet meer nodig had. Volgens haar was ze snel, betrouwbaar en goedkoop. Perfect!

Halleluja

De eerste keer dat ze bij ons het huis kwam doen, was echt een halleluja-ervaring. Wij gingen een terrasje pakken en toen we terugkwamen, glom de vloer en blonken de ramen. Ik gaf haar het afgesproken bedrag, maar had haar wel het dubbele willen betalen, zo blij was ik.

Maar dat was toen. Inmiddels komt ze alweer drie jaar bij me, maar er is niets meer over van de harde werker die ze ooit was. Ze komt kreunend en steunend binnen, wil eerst een kopje thee en begint dan een klaagzang waar geen eind aan lijkt te komen. Vervolgens gaat ze zuchtend aan de slag, maar maakt ze zich er met een jantje-van-leiden vanaf.

Van kwaad tot erger

Ze dweilt maar maakt het vervolgens niet droog, ze aait met een lapje over de meubels maar laat stofnesten die niet op ooghoogte zitten ongemoeid, en ze stofzuigt alleen de makkelijke plekjes.

In het begin zei ik daar wel iets van. Maar dan trok ze zo’n verongelijkt gezicht, dat ik daar steeds minder trek in kreeg. Dan ging ik zelf maar aan de slag zodra ze weg was. En zo is het van kwaad tot erger gegaan. Op een gegeven moment zat ze langer op de bank om uit te blazen dan dat ze bij me schoonmaakte. En dan was ik degene die al haar poetswerk overdeed en daarna afgepeigerd op de bank plofte. Ze leek wel de baas in huis. En ik betaalde haar ook nog!

Confrontatie

Mijn man zei op een gegeven moment: ‘Waarom ontsla je haar niet gewoon als je niet tevreden bent?’ Maar ik vond dat niet kunnen. Niet na drie jaar. Ik moest haar op z’n minst nog een kans geven. Maar ja, dat betekende wel dat ik de confrontatie met haar moest aangaan en dat is niet mijn sterkste kant.

Ik vond het ook zo oneerlijk: ik had haar ingehuurd omdat ik het mezelf gemakkelijker wilde maken en nu kreeg ik juist buikpijn van haar. De volgende keer dat ze kwam, zei ik dat we even moesten praten. Met een rood hoofd en klamme handen vertelde ik haar dat ik eigenlijk niet meer zo tevreden was. Dat ik het idee had dat ze niet naar me luisterde en haar werk maar half/half deed.

Ziel en zaligheid

Ze barstte in tranen uit: hoe kon ik dat nou zeggen, het was niet waar, ze deed hier zo haar best, ik was haar favoriete adresje, ze legde altijd haar ziel en zaligheid in haar werk, waar had ze dit nou toch aan verdiend... Eind van het liedje? Ik heb haar betaald en naar huis gestuurd met een: ‘Tot volgende week dan maar weer.’

En dus ben ik weer terug bij af. Ik luister eerst een half uur naar haar gezeur, laat haar een paar uur aanrommelen, maak een kop thee, hoor opnieuw een half uur haar gejammer aan, betaal en kan dan eindelijk zelf tot rust komen. Oh nee, dat is waar ook: dan pak ik de stofzuiger en begin zelf maar weer eens aan het huishouden. Ben er nog goed in ook. Helaas dus niet in leidinggeven.”

De rubriek ’Opgebiecht’ is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

