De reis is begonnen

Dinsdagochtend vroeg naar het vliegveld van Charleroi. De vlucht vertrok op tijd. Alles liep voorspoedig en om 4 uur in St Jean Pied de Port. Is een erg pittoresk plaatsje. De zon schijnt en de wijn smaakt goed. In de refugio slapen Engelsen, een dame uit Los Angeles en een Japanner. Gezellig; verschillende nationaliteiten aan het ontbijt. Er wordt de vraag gesteld: ben je er klaar voor?

Ja, wanneer ben je er klaar voor? We gaan gewoon beginnen. De hospita heeft nog proberen te reserveren in de refugio op 7,5 km, maar die zat helemaal vol. De Japanner, Joe, vertelde dat ik dat 3 maanden van te voren had moeten doen als ik daar had willen overnachten. Dus geen keus en de 28 km lopen met een stijging van 1400 meter

Klimmen, klimmen en nog eens klimmen

Om 08:00 uur vertrek. Het weer ziet er goed uit. We gaan de bergen in. Prachtige uitzichten en ik word door kudde schapen en andere wandelaars ingehaald. Onderweg aanspraak van twee jeugdige Italianen. Ze hebben er flink de pas in en ik heb me handen vol aan mijn rugzak, stok en mezelf. De weg blijft maar stijgen. Er komt voor mijn gevoel geen verandering in. Klimmen en nog eens klimmen met die vriend van een rugzak tegen je aan. We zitten bijna op het dak van de wereld heb ik het idee. En kunnen nu echt niet nog hoger.

Loopneus

Mijn inlegkruisje met vleugels is tussen mijn schouderbladen gewandeld. Mijn neus loopt ook, al had ik dat liever niet en ik moet om de 10 minuten stoppen om aan adem te komen. En dit is pas de eerste dag! Om 16:00 uur kom ik aan in het klooster van Roncevalles. Ze hebben wel 100 slaapplaatsen en het is er een drukte van jewelste. Amerikanen, Duitsers, Engelsen, Nederlanders enzovoort. Je bent echt niet alleen hier.

Je kunt hier je pelgrimskaart laten stempelen en een bed reserveren. Ik heb een bed nummer 307 op de derde verdieping. Het ziet er netjes uit. Je moet reserveren om te eten en van te voren kun je naar de mis in het klooster. Laten we dat maar doen om morgen weer fris en fruitig aan de nieuwe dag te beginnen.

