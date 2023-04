’Toen mijn borsten geamputeerd moesten worden, was dat wel even slikken’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Ik vind het erg belangrijk om goed voor mijn lichaam te zorgen; het is immers geen vuilnisvat. Daarom eet ik gezond, ben ik graag sportief bezig en neem ik regelmatig een ijsbad.

Toen er ruim acht jaar geleden borstkanker bij mij werd ontdekt, was dat een flinke shock. Door mijn positieve mindset ben ik daar toen doorheen gekomen. Ik vier het leven niet alleen als iemand jarig is, maar maak van elke dag een feestje.”

Waarom neem jij regelmatig een ijsbad?

„Dat begon ooit met koud douchen. Ik had namelijk veel vervelende overgangsklachten, zoals overmatig zweten, en ik wilde uittesten of een koude douche hiertegen kon helpen. Nou, dat deed het! Warm douchen vind ik nu niet eens meer lekker.

Inmiddels neem ik regelmatig een ijsbad en zwem ik af en toe in natuurwater. Ik ben ervan overtuigd dat het goed is voor je gezondheid, ook al is dat niet wetenschappelijk bewezen. Ik krijg er een enorme boost van en kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst verkouden was of griep had.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Ik geef verschillende soorten lessen bij sportscholen, waaronder pilates, boksen en yoga. Dat doe ik zeven dagen per week. ‘s Zomers ben ik extra druk, want dan organiseer ik samen met mijn jongste dochter ook nog eens suptours.

In mijn vrije tijd rijd ik motor en doe ik aan padel, mountainbiken en wandelen. Bewegen is dus echt mijn ding.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Gezond en gevarieerd! Ik ontbijt graag met fruit en havermout of kwark. Bij de lunch kies ik voor brood of crackers met rauwkost en ’s avonds staan er in ieder geval veel groenten op het menu. Vlees eet ik ook, maar dat vervang ik regelmatig door eieren of peulvruchten.

Ik kook het liefst zelf, want dan weet ik precies wat erin allemaal in zit. Daarom ben ik ook niet echt fan van pakjes en zakjes; daar zitten volgens mij veel onnodige ingrediënten in.”

Wat is je grootste zonde?

„Die heb ik eigenlijk niet. Ik mag best snoepen van mezelf, maar heb daar gewoon geen behoefte aan. Vroeger, toen ik mijn man net leerde kennen, zaten we nog wel eens aan een ijstaartje. Dat kan ik me nu niet meer voorstellen! Van een stukje pure chocolade met een koffie verkeerd kan ik af en toe wel echt genieten.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Daar ben ik eerlijk gezegd helemaal niet mee bezig. Als ik in mijn kleding pas, weet ik dat het goed zit. Ik schat dat ik momenteel zo’n 65 kilo weeg.”

Wat ging er door je heen toen je hoorde dat je borstkanker had?

„Mijn eerste gedachte was: ‘hoe ga ik dit met mijn lessen combineren?’ Ik was toen namelijk net met mijn eigen onderneming Food to Fit gestart. Daarna werd ik overvallen door strijdlust. Ik wilde er helemaal voor gaan en liet mijn hoofd geen moment hangen. Mijn man was wel in shock, vooral omdat zijn moeder toen net aan borstkanker was overleden. Hij was natuurlijk bang dat hij mij ook aan deze verschrikkelijke ziekte zou verliezen.

Ik ging ook vrij makkelijk door het traject heen, zowel lichamelijk als psychisch. Tussen de behandelingen door heb ik zelfs nog de opleiding ’Pilates met Oncologie’ gevolgd, om vrouwen die dit ook moeten doormaken te kunnen helpen. Toen mijn borsten geamputeerd moesten worden, was dat wel even slikken. Maar ik had me snel herpakt. Acht weken na de operatie gaf ik alweer les.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Ik zou eigenlijk zo’n tien jaar een chemokuur in pilvorm moeten doen. Na twee jaar ben ik daar, in overleg met de oncoloog, echter mee gestopt. Ik wilde die rommel niet in mijn lijf en kreeg door de chemo veel last van mijn spieren. Tot nu toe gaat dat goed; ik ben officieel genezen verklaard en heb geen moment spijt gehad.

Momenteel gebruik ik dus geen medicijnen. Wel slik ik, voor het herstel van mijn spieren, magnesium en vitamine D.”

Zie je nog verbeterpunten?

„Niks doen vind ik lastig, terwijl een langer rustmoment best lekker zou zijn. Ik ben altijd bezig en kan niet goed stilzitten.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Ja, dat merk ik wel. Ik spreek vooral veel vrouwen met soortgelijke diagnoses. Tegen hen zeg ik dat ze niet de hele tijd verdrietig moeten zijn. Natuurlijk is er ruimte om te huilen, want je moet het wel verwerken. Maar je moet zeker niet bij de pakken neer gaan zitten.

Ook hoor ik vaak dat mensen niet geloven dat ik al zestig ben, en zo voel ik me ook helemaal niet! Sommigen willen dan graag door mij getraind worden. Dat vind ik heel leuk, want het is mijn missie om mensen gezond en energiek door het leven te laten gaan! Een gezonde leefstijl maakt je krachtiger en laat je van jezelf houden.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Eet gezond en bewust; sta stil bij wat je allemaal in je lichaam stopt. Als dat lastig is, raad ik aan om afleiding te zoeken. Dat kan door bijvoorbeeld lekker te gaan fietsen of wandelen. ’s Avonds kun je ook vast je tandenpoetsen, zodat je minder geneigd bent om voor het slapengaan te snoepen.”

