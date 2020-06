Hoe moeilijk is het? #blijfuitmijnaura!

Hij kust me drie keer vol op mijn wangen en als ik uiteindelijk losgelaten ben, gaat de uitgestoken hand richting mijn vriend. Die steekt snel zijn elleboog uit. Ik ben te beduusd om er op dat moment iets van te zeggen, maar als we weer doorlopen, voel ik me aangerand en vies. Inderdaad: aangerand! Want: iemand kust me terwijl ik dat niet wil. Dat ik niet aangeraakt wens te worden, is mijn keuze en die heeft iemand hoe dan ook te respecteren. Dat was voor 2020 al zo, maar nu is het ook nog eens van levensbelang. De tijden waarin je voor zeikerd werd uitgemaakt omdat je met condoom wil seksen, liggen ook achter ons. En dit is net zoiets: ik wil niet ziek worden dus ik bepaal hoe dichtbij jij komt.

1,5-meter

Maar sommigen hebben daar duidelijk moeite mee. Een paar weken terug was ik bijvoorbeeld bij vrienden op een tuinfeestje toen daar een joviale kennis binnenkwam. Handenschuddend en op schouders kloppend liep hij mijn kant op. Ik ken hem uit het dorp. Leuke vent hoor, maar waarom zou ik hem binnen mijn 1,5 meter toelaten? Ik weerde hem af, begroette hem hartelijk in woorden maar hij reageerde geïrriteerd. Zeker omdat ik daarna wel schouder aan schouder stond met een vriendin. Maar haar zie ik wekelijks. Bovendien weet ik van haar dat ze ook haar ’1,5-meter-reserves’ heeft.

Ik wil nou eenmaal zo goed mogelijk controle houden over een eventuele besmetting. Ik kom namelijk ook in de tuin van mijn schoonouders (81 en 76) en wil voorkomen dat zij via mij besmet zouden raken. Zij kiezen er al sinds februari voor om zich niet meer onder de mensen te begeven, want mijn schoonvader zal een coronabesmetting hoogstwaarschijnlijk niet overleven. Hij wil niet dood door corona dus kiest ervoor om mensen te mijden. Dus doen wij hun boodschappen. Maar ze vinden het wel ontzettend fijn om hun familie nog te kunnen zien. Dus leven ook wij voorzichtiger.

#blijfuitmijnaura

Zelf ga ik wel naar de supermarkt en ook naar het terras, maar houd ook daar ’gewoon’ afstand. Mijn kinderen en beste vrienden geef ik wel weer een knuffel - mits zij dat goed vinden - omdat ik weet dat ook zij zich op dezelfde, voorzichtige manier gedragen. Maar dat weet ik van die types die de hele goegemeente omhelzen niet.

Al veroordeel ik de ‘ik-doe-er-niet-meer-aan-mensen’ niet. Ik ben niet van de 1,5 meter -politie. Iedereen moet helemaal voor zichzelf uitmaken wat ze doen en laten. Ik vraag alleen om mij niet te dwingen tot fysiek contact en mij daar niet om te veroordelen. Hoezo ’ben ik er zo een’, of ’doe ik moeilijk’? Omdat ik geen gelebber of geknuffel wil? Het is heel simpel: blijf gewoon uit iemands aura tenzij diegene toestemming geeft om aan te raken. #blijfuitmijnaura!