’Een gebroken hart kan fataal zijn’

Letterlijk een hartverscheurend bericht: de man die in 2016 zijn vrouw en zoontje (4) verloor bij de aanslag in Nice is 'gestorven aan verdriet'. Ook van actrice Debbie Reynolds wordt gezegd dat ze zoveel verdriet had van de dood van haar dochter Carrie Fisher in 2016 dat ze er (een dag later!) aan bezweek. Net als de radeloze vader van voetballer Sala: hij overleed drie maanden na het neerstorten van zijn beroemde zoon. VROUW vroeg aan cardioloog Janneke Wittekoek o.a.: 'Kun je sterven aan een gebroken hart?'