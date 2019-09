’Zonder wifi’

Begin van de vakantie

De eerste dagen van zo’n megavakantie ben je nog coulant. Heb je er zelfs zin in.“Extra Toblerone-reepje? Tuurlijk. Meer chips? Ja hoor, gooi maar in het mandje. Gezellig hè, jongens: vakantie.”

Op reis

Dan op reis. Hieperdepiep hoera, zo mooi als onze lodge was. Jaja, een lodge. Niks ordinaire tent. Er waren zwembaden, dertig speeltuinen en een enorm animatieteam. Een puur kinderparadijs. Althans, dat dachten we bij het boeken. Bij aankomst lag er een Gouden Gids aan kinderactiviteiten te wachten. “Jongens, ga maar even kijken wat je hier allemaal kan doen.”

Slechte WiFi!

Een uur later. Koudekermis.nl. Twee bokkige koppies op onze peperdure gehuurde lodgebank. “Wat is er?” (Opperprins rukte op de achtergrond het zojuist opgemaakte beddengoed eraf. Yeahhh.) “De WiFi is hier ruk, pap. We vervelen ons.” De WiFi is hier ruk? Godsgloeiende. Een maandsalaris neergeteld voor al die kinderluxe en dan dít gezeik? Ik dacht dat ik gek werd. Vriendin hield het hoofd echter koel en pakte de Gouden Gids. “Jullie gaan híer, híer, híer en híer naartoe vandaag. Duidelijk? Over een kwartier begint de vossenjacht. Wegwezen!”

Plezier

Een paar uur later kwamen ze terug. Aardbeienblossen op de wangen. “Het was supercool. En we hebben vrienden gemaakt.” Alsof er een wonder voltrok. Ze hadden zowaar lol gehad... ZONDER EEN SCHERMPJE. Drie uur zonder koptelefoon op! Drie uur!

Terugweg

De terugweg. “Hebben jullie het leuk gehad?” “Echt wel. Maar, pap?” “Ja?” “Kun je je hotspot even aanzetten? We vervelen ons een beetje.” Zucht. Godzijdank zitten ze weer op school...

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.