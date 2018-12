Welk cijfer geeft hij zijn buik?

In VROUW 33 hebben we een foutje gemaakt. We hebben twee mannen door elkaar gehaad, namelijk: Robert van der Valk en Robbert van Gils. Onze excuses voor het ongemak. Hieronder staan de juiste foto's van de mannen.

Robbert van Gils (43)

samenwonend, twee kinderen (7 en 4) - schadebehandelaar

Cijfer: 6

"Momenteel ben ik niet zo tevreden over mijn buik, er moet echt wat af. Mijn vriendin is gaan hardlopen en is zo 13 kilo afgevallen. Toen ik zag hoe snel het ging, ben ik ook meteen begonnen. In twee maanden raakte ik 5 kilo kwijt, maar ik ben nog lang niet klaar. Ik probeer ook meer groente te eten en ’s avonds minder te snoepen, al blijft dat soms lastig. Maar het hardlopen kost me geen enkele moeite. Juist lekker om even je hoofd leeg te maken."

Robert van der Valk (41)

Relatie - Bedrijfsleider tuinartikelenbedrijf

Cijfer: 7

"Wat ik van mijn buik vind? Daar heb ik nu echt nog nooit over nagedacht. Ik vind hem wel goed, denk ik. Ik heb altijd veel gesport, maar door mijn drukke baan heb ik daar steeds minder tijd voor. Daarom ben ik de laatste tijd een beetje afgevallen. Maar zo lang mijn buik niet dik wordt, heb ik geen behoefte om iets te veranderen."