Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & opinie ’Ik dacht nog vluchtig: raar dat ze me niet even gebeld hebben’

Door Catherine Keyl Kopieer naar clipboard

De oorlog in Oekraïne doet veel mensen aan de Tweede Wereldoorlog denken. Jaren geleden maakte ik een documentaire met twee overlevenden van de vernietigingskampen: Lex van Weren en Jules Schelvis. Voordat ze er niet meer zijn, dacht ik. En dat is nu het geval. Jules werd twee jaar terug nog door de koning geciteerd in zijn toespraak op 4 mei, omdat zijn verhaal zoveel indruk op de vorst had gemaakt.