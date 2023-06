Praat mee: vind jij belasting betalen over verkoop tweedehandsjes terecht of niet?

“De overheid wil zicht hebben op wie, wat doet,” vertelt Fiscalist Cor Overduin van Grant Thornton aan De Telegraaf. “Waar ligt de grens tussen particuliere en professionele verhuur, als iemand meerdere huizen op Airbnb verhuurt?” Toch snapt hij de frustratie en onzekerheid bij de hobbyverkopers op digitale platforms: “De meeste mensen gebruiken de platforms niet als onderneming, maar verkopen gewoon spullen die door henzelf gebruikt zijn.”

Hergebruik stimuleren

“Dat de Belastingdienst tijd gaat besteden aan vrouwen die graag shoppen of wisselen van kleding is toch waanzin?”, zegt een lezeres van de Telegraaf. “Ik verkoop best veel kleding online, dus het zou zo maar kunnen dat de Belastingdienst mijn verkopen als ’handel’ beschouwt.”

Ook vindt de lezeres dat belasting op tweedehandsjes een wegwerpmaatschappij aanmoedigt. “Daarom is het van belang dat de overheid de drempels voor ’tweedehands’ zo laag mogelijk houdt,” zegt een woordvoerder van Marktplaats aan de Telegraaf. “Daar hoort een heldere voorlichting bij over wanneer opbrengsten uit tweedehandsverkoop volgens de Belastingdienst onder de inkomstenbelasting of btw vallen.”

Hobbyist of ondernemer

Ben je hobbyist? Dan heb je wellicht geluk. De belasting die je moet betalen over je verkopen is afhankelijk ’van de feiten en omstandigheden’. Wie de activiteiten alleen hobbymatig doet, neemt geen deel aan het economisch verkeer en hoeft geen btw of inkomstenbelasting te betalen. Maar wie winst maakt uit de verkoop van onlinegoederen of diensten, is mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting.” Op de site van de Belastingdienst is informatie te vinden over wanneer iemand als ondernemer of hobbyist gezien wordt.

