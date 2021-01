De nieuwste VROUW Glossy ligt weer in de winkels!

Vanaf 19 januari is het eerste nummer van 2021 te koop. Deze VROUW Glossy staat weer vol met intrigerende verhalen om 124 pagina’s lang van te genieten.

Zo hebben we bijvoorbeeld een prachtig interview met Victoria Koblenko. Dacht je dat zij ontoegankelijk is? Echt niet! In het openhartige gesprek zien we ook haar lieve en zachte kanten.

’Wenkie’ uit MAFS

Ook komt Chantal Huf – je weet wel; ’Wenkie’ uit Married at first sight – voorbij. Zij lag na de mediahype hyperventilerend in bed en dacht dat het nooit meer goedkwam. Gelukkig bleek dat mee te vallen!

Durf jij je overal nog mee te bemoeien? Onze VROUW Vindt laat zien hoe Nederland er momenteel over denkt. Tipje van de sluier: bij een ruzie op straat durft 59% niet in te grijpen.

Als 15-jarig meisje viel Lisa in handen van een mensenhandelnetwerk. Om anderen te waarschuwen en te laten zien dat er een uitweg is, vertelt ze samen met haar beste vriendin Naomi en haar vriend Jorg haar verhaal.

Vrouwen onder vuur

„Aardig gevonden willen worden is een recept voor teleurstelling,” zegt Marianne Zwagerman. Ook recensent Angela de Jong ligt voortdurend onder vuur. Hoe gaan deze vrouwen om met de haters?

Veel leesplezier!