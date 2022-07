’Kun je dat wel betalen, vroeg hij bij alles’

Premium Tussen de lakens

Gaby (47) liet zich door haar masseur verleiden: ’Het was pure lust’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Gaby. Zes jaar geleden liet ze zich door haar masseur verleiden tot seks. ’Het is bij die ene keer gebleven en ik heb er volledig mee ingestemd. Achteraf is het natuurlijk wel een beetje bizar wat er gebeurd ...