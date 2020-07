’Ik verlies het contact met mijn dochter (15) als ze op vakantie is met mijn ex’

„Mijn dochter (15) gaat over 1,5 week op vakantie met mijn ex-man, haar vader. Ik zie er huizenhoog tegenop. Ik gun haar de tijd met haar vader, laat ik dat vooropstellen. Ik gun haar de mooiste vakanties en de fijnste ervaringen. Maar toch ben ik nu al zenuwachtig, aangezien ik in de voorgaande zomers dat zij met haar vader weg was, totaal het contact met haar ben verloren. Niet alleen tijdens de vakantie, waar ik nog wel in zou kunnen komen, maar ook daarna.”

Gewoon slikken

„Ze trok volledig naar hem toe. Ik word daar onzeker van, maar durf dat niet op die manier tegen haar te zeggen. Bovendien wil ik haar geen schuldgevoel aanpraten; ze doet dit ongetwijfeld niet bewust. Waar komt haar hang naar haar vader vandaan? Hoe kan ik haar duidelijk maken dat het me zwaar valt? Moet ik dit überhaupt benoemen of is het beter om het gewoon te slikken?”

Pubercoach Janneke ter Bille vindt Francisca’s situatie lastig, maar concludeert wel resoluut dat zij bij zichzelf te rade moet gaan en de schuld niet bij haar dochter moet zoeken. „Het ligt in deze situatie echt bij de moeder. Zij moet nagaan waarom ze onzeker wordt van de acties van haar dochter. Waar komt die onzekerheid vandaan? Waarom vindt ze het lastig dat haar dochter meer naar haar vader trekt? Haar dochter kan ze hierin niets verwijten.”

Laat het los

Janneke houdt Francisca een spiegel voor: „Als je je dochter de tijd met haar vader echt gunt, moet je je eigen belemmerende gedachten daarover loslaten. Zoek niet overal wat achter en wees oprecht blij voor je dochter dat het contact met haar vader zo goed. Het is daarnaast belangrijk om belangstellend te blijven vragen naar wat je dochter bezighoudt. Je geeft het zelf al aan: je wilt haar niet het gevoel geven dat ze iets fout doet. Voor haar is het misschien al lastig genoeg dat haar ouders gescheiden zijn en dat ze haar aandacht eerlijk moet verdelen.”