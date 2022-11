De vechtscheiding 150: ’Ik bevrijd haar borsten uit haar bh’

Anouk dartelt mijn kamer binnen terwijl ik in een online meeting zit. Achter het scherm begint ze in hintsvorm een verhandeling om mij iets duidelijk te maken. Ik begrijp dat het iets is met een fiets en een auto. Mijn auto, want ze wijst naar de parkeerplaats en dan maakt ze een sleutel gebaar. Ik volg geamuseerd haar mimespel. Mijn microfoon staat uit en ze staat achter het scherm, dus ze had het me ook gewoon kunnen vertellen. Als beloning werp ik haar de sleutelbos toe. Ik krijg een mooie lach en een kushandje terug.

Thuiswerken

Terwijl mijn meeting voortkabbelt, droom ik weg. Hoe zullen we de dag vandaag afsluiten? Nu Lente en Storm weer min of meer bij ons wonen, beperken we onze seksuele escapades tot de slaapkamer. Jammer, want er valt nog zo veel meer te genieten in dit fijne huis: de keuken, de eettafel, de erker, het trappenhuis… misschien moeten we wat vaker thuiswerken om deze plekjes een keer of nòg een keer met een bezoekje vereren.

Ik grijns. Dat trekt de aandacht van de voorzitter: „Wil jij daar nog iets aan toevoegen, Bas? Het is tenslotte jouw specialisme”, voegt hij eraan toe. Dat levert hem gegrinnik op van de rest van het team. Ik voel alle online blikken op mij gericht en ik weet niet eens waar het overgaat, dus trek ik mijn bravourehoofd en grijns: „Nee hoor, het lijkt mij helemaal goed zo.”

Dagdroom

De meeting kabbelt verder en ik geef me weer over aan mijn favoriete dagdroom: bedenken waar en hoe we kunnen vrijen. Als ze straks terugkomt van de fietsrit, sluit ik de deur achter haar, draai hem op slot en til haar op. Automatisch slaat ze haar benen om mij heen. We beginnen langzaam: eerst een kus, dan één met wat meer druk op haar mond, ze opent haar mond een klein beetje en ik duw mijn tong zachtjes naar binnen. Ondertussen loop ik naar het bureau.

Haar tong ontvangt de mijne enthousiast. De rondjes die ze draaien gaan steeds sneller en feller. Hongerig. Ik veeg met een arm het bureau leeg en zet haar neer. Dan buig ik over haar heen en knoop haar bloesje los. Ik bevrijd haar borsten uit haar bh. Mijn mond werkt zich vanaf haar hals een weg naar beneden. Haar handen kroelen door mijn haar. Zachtjes duwt ze mijn hoofd steeds verder over haar lijf naar beneden.

Digitale vergaderzaal

Ik laat me leiden: ruik haar lijf, proef haar zoete huid. Misschien moet ik nu Sara binnen laten komen? Dat kan, want het is tenslotte mijn droom. Het scherm kraakt. De voorzitter deelt mee dat hij nu gaat afronden. Ik heb alles gemist en vertrouw op de notulen. Gehaast neem ik afscheid en sta op. Om meteen weer te gaan zitten. Ai even vergeten dat mijn lichaam alvast warm liep voor mijn fantasie èn dat de camera op kruishoogte filmt. Ik sluit met een grijns af en verlaat de digitale vergaderzaal.

Zo, nu eerst de gordijnen sluiten. Terwijl ik bij het raam sta te worstelen met het rolgordijn komt Anouk binnen. Ik lach stralend naar haar en laat het koord los. Ze negeert mij en haar fan in mijn broek volkomen. Vanaf de deur mikt ze de sleutels op mijn bureau: „Je zoon was weer eens zijn fietssleutels kwijt. Hij is nu op jouw racefiets naar de voetbaltraining. Ze eten vanavond bij je moeder dan kunnen wij het plan maken.” Zonder kus of afscheid loopt ze weer weg. De mooiste dromen zijn bedrog.

Lichtplan

Dat het goed mis is, is duidelijk als ik thuiskom. Anouk loopt in haar yoga outfit, zonder make up en met een staart bovenop haar hoofd. Ze draait haar wang naar me toe als ik haar wil kussen. De tafel is gedekt voor twee. Geen kaarsen of andere gezelligheid. De pan met een vegetarische linzensoep staat op tafel. Terwijl Anouk nog bezig is met de lijnzaadcrackers kijk ik rond. Het is donker in de keuken. Ik neem me voor om het lichtplan dat al jaren klaar ligt dit weekend te installeren. Dan kan ik het licht door het hele huis met één app bedienen. Hartstikke handig. En een lekker gevoel om weer controle te hebben over mijn eigen huis.

„Zo”, zegt Anouk als ze aanschuift. „Het plan voor de kinderen. Wat gaan wij dit keer anders doen?” Ze trekt een overdreven vragend gezicht. „Ik denk dat we al aardig op weg zijn”, begin ik voorzichtig positief. „We vertellen elkaar veel meer wat ons bezighoudt.” „Misschien wel wàt, maar niet wìe”, snauwt Anouk. „Sorry?” Ik kijk haar vragend aan. „Sinds onze hereniging ben jij de enige die mij bezighoudt.” „O, ging je dat aan Sara vertellen”, vraagt ze cynisch. „Ik zag haar adres bij recente adressen in je navigatie”, gaat ze verder. Ik voel de kleur naar mijn wangen stijgen.

Meer VROUW

