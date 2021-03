Natascha (50): ’Dáárom stem ik op… GroenLinks’

„De belangrijkste reden dat ik GroenLinks stem is zonder enige twijfel het aanpakken van de klimaatcrisis. Ik maak me grote zorgen en als we nu niets doen, voorzie ik een hele nare toekomst voor al onze kinderen en kleinkinderen. Ik vind dat GroenLinks het beste programma heeft om deze crisis aan te pakken. Andere belangrijke standpunten van GroenLinks zijn de aanpak van de kansenongelijkheid en het feit dat GroenLinks een hele inclusieve samenleving wenst. Iedereen is gelijk en ik vind ook dat iedereen gelijke kansen verdient.”

Ecologische voetafdruk

„Ik vind het belangrijk om mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Ik heb er daarom vier jaar geleden voor gekozen om vegetarisch te gaan eten. Daarnaast ga ik sinds 10 jaar niet meer op vliegvakanties. Het is ontzettend slecht voor het klimaat. Ik ga nu altijd met de trein op vakantie, zelfs een keer naar het zuidelijkste puntje van Italië. Je zit veel comfortabeler en je ziet ook nog eens meer van het landschap. Ik heb zelf ook geen auto. Ik moet eerlijk toegeven dat ik daar destijds niet bewust voor heb gekozen, ik heb namelijk geen rijbewijs. Ik heb nooit een auto gemist en aangezien het slecht is voor het klimaat hoeft het van mij ook niet.”

Mijn stem

„Ik ben er nog niet helemaal uit op wie ik ga stemmen, maar ik stem sowieso op een vrouw. Ik kies daar altijd bewust voor, omdat naar mijn mening te weinig vrouwen actief zijn in de politiek. Ik twijfel tussen Lisa Westerveld en Senna Maatoug. Lisa Westerveld zit al in de kamer en zij doet hele goede dingen, maar ik heb ook veel vertrouwen in Senna Maatoug.

Ik heb geen enkele moeite met de kandidatuur van Kauthar Bouchallikht op de lijst. Zij zet zich enorm in voor het aanpakken van de klimaatcrisis en ik geloof dat zij goede dingen in haar mars heeft. Volgens deskundigen zou Femyso, waar Bouchallikht bestuurslid van was, een verlengde zijn van het moslimbroederschap. Ik vind dat er te weinig aangetoond is dat die banden zouden kloppen. Daarnaast heb ik veel vertrouwen in de kandidatencommissie van GroenLinks en zij hebben vertrouwen in Kauthar Bouchallikht, dus dan ik ook. Ik sta 100% achter het feit dat Jesse Klaver haar blijft steunen.

Biomassa

„Ik ben absoluut geen voorstander van biomassa en biomassacentrales. Net als Jesse Klaver, vind ik dat er geen nieuwe biomassacentrales gebouwd moeten worden. Ik begrijp wel dat hij zegt dat deze centrales langzaam uitgefaseerd moeten worden, omdat groepen mensen anders zonder warmte komen te zitten. Hopelijk zijn over tien jaar alle biomassacentrales gesloten.”