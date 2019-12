Annet laat zich vastbinden: Dat windt mij enorm op

Puber

„Ik heb deze fantasie al zolang ik mij kan herinneren. Als puber wond het idee van vastbinden me al op. Ik weet niet waar het vandaan komt. Het idee dat ik de macht uit handen geef aan een ander en volledig weerloos ben, geeft een kick. Het heeft een hele tijd geduurd voordat ik ook daadwerkelijk toegaf aan mijn fantasieën.”

Gekkigheid

Ik schaamde me ervoor. Dit is niet iets wat je als jonge meid bespreekt met je vriendinnen. Mijn eerste echte vriend stond totaal niet open voor dit soort dingen. Ik heb het nooit met hem besproken, maar ik voelde aan alles dat dit ook geen nut had. Hij hield niet van gekkigheid. Hij was een behoorlijke ’rechttoe-rechtaan-man’.

Onderdanig

Op m’n dertigste ontmoette ik Roger. Met hem is er op seksueel gebied een wereld voor me opengegaan. Hij nam mij meteen al ’aan de hand’, hij nam de leiding in alles wat wij deden en als vanzelf nam ik in bed een onderdanige rol aan. Ik genoot daarvan. Eindelijk voelde de seks goed voor me.

Bondage

Bij Roger durfde ik voor het eerst over mijn fantasie te praten. Hij reageerde er heel enthousiast op. Hij had zelf namelijk ook wel eens aan bondage gedacht, maar hij had het nog nooit met iemand ten uitvoer gebracht. We zijn heel voorzichtig begonnen. We hadden een spijlenbed, dus dat was vrij makkelijk. De eerste keer was geweldig. Ik vond het beter dan ik had gedacht.

Trance

Er gebeurt iets in mijn hoofd als ik me aan Roger overgeef. Ik kom in een trance, lijkt het wel. We hebben ons in de loop der jaren behoorlijk bekwaamd in het vastbinden; Roger is een echte professional, zeg ik wel eens. Zijn manier van vastbinden heeft wel iets weg van een kunstwerk. Hij maakt heel vaak foto’s van me. Daar later naar kijken, windt me extreem op.

Kinderen

Het is de overgave, het vertrouwen in de ander, wat het zo bijzonder maakt. We hebben daarna vaak de allerbeste seks, maar soms vallen we na het vastbinden ook gewoon lekker tegen elkaar aan in slaap. We doen het niet wekelijks, maar zeker wel iedere maand een keer. Je moet er de tijd voor nemen en wij vinden het ook niet fijn om te doen als de kinderen thuis zijn. Ik moet er niet aan denken dat er ineens een kind naast je bed staat.

Fantasie

Ik denk dat heel veel mensen een saai seksleven hebben. Dat ze er niks van maken en het jarenlang op de automatische piloot doen, zonder enige fantasie. Waarom zou je niet met elkaar bespreken wat je lekker vindt? Of waarom zou je niet aan elkaar opbiechten waar je over fantaseert? Het is toch te gek om te kijken of je die fantasieën met elkaar kunt waarmaken?

Kinky

Ik heb Roger ook wel een keer vastgebonden, maar dat doet het niet voor me. Ik voel me niet prettig in die rol. Ik denk dat niet veel mensen dit achter ons zouden zoeken. Je zou ons niet bepaald het stempel ’kinky’ geven als je ons ziet. Dat vind ik wel een heel grappig idee, dat de buurvrouw of je zus het bij wijze van spreke ook zou kunnen doen. Of misschien hebben die wel een hele voorraad zweepjes in de kast.

Perfect

Zo nu en dan gaan Roger en ik samen naar een seksshop en dan kopen we wat nieuwe attributen voor in de slaapkamer. Dat zijn voor mij heel spannende uitjes, ik krijg al de kriebels als ik er aan denk. Ik zou ons seksleven, mede door de bondage, een dikke toen geven. Ik heb in Roger echt mijn perfecte bedpartner gevonden.”

